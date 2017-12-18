Tento produkt už nie je dostupný
Cumľanie spríjemnené vzduchom
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.
Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
4.9
z 5
33
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/23 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/23 Dudlíky Freeflow
milen88
08/11/2016
Polska
Overený kupujúci
Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku
Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/13 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/13 Smoczki Freeflow
moniczka2589
25/04/2016
Polska
Avent i kropka.
Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/13 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF178/13 Smoczki Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012
Výrobca roka 2014