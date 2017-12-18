Tento produkt už nie je dostupný
Cumľanie spríjemnené vzduchom
0 – 6 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.
Bábätká vedia, čo chcú! Spýtali sme sa mamičiek, ako ich deti reagujú na cumlíky Philips Avent, a naše cumlíky prijíma 9 z 10 bábätiek.*
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
4.7
z 5
19
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Test prebehol online v spolupráci so 100 mamičkami, Veľká Británia, 2012
Výrobca roka 2014