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  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch
  • Doprajte jemnej pokožke vzduch

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlíky Freeflow

SCF180/24

4.7
| (19) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt
Doprajte jemnej pokožke vzduch
Cumlík Philips Avent Freeflow umožní pokožke vášho drobčeka dýchať. Zakrivená vrchná časť so 6 vzduchovými otvormi umožňujúcimi výnimočne dobrý prietok vzduchu pomáha znižovať podráždenie pokožky. Ortodontický stlačiteľný cumlík rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dýchať

Doprajte jemnej pokožke vzduch

  • Cumľanie spríjemnené vzduchom

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Prídavné vzduchové otvory umožňujú pokožke dieťatka dýchať

Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

19

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

3
2

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow

27/03/2015

Polska

Polska

Niezastąpiony

Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow

12/12/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Výrobca roka 2014