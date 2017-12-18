Tento produkt už nie je dostupný
Cumľanie spríjemnené vzduchom
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Pokožka musí dýchať. Vrchná časť má 6 vzduchových otvorov umožňujúcich výnimočne dobrý prietok vzduchu. Zároveň je navrhnutá tak, aby znižovala podráždenie pokožky.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
4.7
z 5
19
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
MisaJO
18/12/2017
Česká republika
Spokojenost
Toto šidítko dostal syn jako první v nemocnici a hned mu sedlo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Dudlíky Freeflow
Aleksandra30
27/03/2015
Polska
Niezastąpiony
Mój synek akceptuje tylko ten smoczek. Jest bardzo dobry, nie dławi małego oraz nie odparza skóry. Zaakceptował go już w pierwszym tygodniu życia. Polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
AsiaR
12/12/2014
Polska
Rewelacyjny
Jedyny u mnie w domu, który jest tolerowany przez dziecko. Staram się osobiście wybierać też ładne rzeczy dla dziecka a tu mamy połączenie funkcjonalności, jakości i designu w jednym. Pozostaje mi tylko polecić!
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF180/23 Smoczki Freeflow
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014