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Všetky rady

  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
  • Podporuje prirodzené satie a zbližovanie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Soothie Shapes

SCF194/02

4.8
| (36) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Podporuje prirodzené satie a zbližovanie
Cumlík Philips Avent Soothie Shapes vám umožňuje prehlbovať puto medzi vami a vaším dieťaťom vďaka jedinečnému jednodielnemu dizajnu, ktorý poskytuje vášmu dieťaťu pocit pokoja a útechu v podobe vášho prsta. Cumlík Soothie Shapes je vyrobený z medicínskeho silikónu a ľahko sa čistí.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Flexibilný silikón vhodný na medicínske použitie

Podporuje prirodzené satie a zbližovanie

  • Jednodielny silikónový dizajn

  • 0 – 3 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Distribuované v nemocniciach v USA

Distribuované v nemocniciach v USA

Dôveruje im zdravotnícky personál pri utišovaní novorodencov. Cumlíky Soothie sa distribuujú v nemocniciach v USA.*

Jedinečný dizajn podporuje zbližovanie

Jedinečný dizajn podporuje zbližovanie

Cumlík Soothie Shapes sa trochu líši od našich ostatných cumlíkov. Jeho jedinečný tvar vám umožňuje vložiť prst do cumlíka, takže sa môžete zbližovať so svojím bábätkom a pomáhať mu sať.

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

36

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Krasne a stylove

Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/01 Šidítko Soothie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/01 Šidítko Soothie

26/10/2015

Česká republika

Česká republika

Doporučuji. Dítku se moc líbí.

Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie

01/10/2015

Česká republika

Česká republika

Krasny, originalni a funkcni produkt.

Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Tento cumlík má rovnako tvarovanú cmúľaciu časť a vyrába sa z rovnakého materiálu ako americký model, jeho kotúč má však iný tvar.

  2. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  3. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  4. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja