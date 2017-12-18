Tento produkt už nie je dostupný
Jednodielny silikónový dizajn
0 – 3 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Dôveruje im zdravotnícky personál pri utišovaní novorodencov. Cumlíky Soothie sa distribuujú v nemocniciach v USA.*
Cumlík Soothie Shapes sa trochu líši od našich ostatných cumlíkov. Jeho jedinečný tvar vám umožňuje vložiť prst do cumlíka, takže sa môžete zbližovať so svojím bábätkom a pomáhať mu sať.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
4.8
z 5
36
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Kats
18/12/2017
Česká republika
Krasne a stylove
Naprosto krasne a stylove siditko. Nasemu chlapeckovi moc slusi, bohuzel on nechce zadna siditka. Mel obdobi, kdy jsme mu ho davali, ale nyni uz zadna nechce. Jinak je ale moc krasne. A mrzi me, ze mu nevydrzelo dyl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/01 Šidítko Soothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/01 Šidítko Soothie
fibingerka
26/10/2015
Česká republika
Doporučuji. Dítku se moc líbí.
Výhody: Je fakt nepřehlédnutelný :-), dost „inovativní tvar“. Jinak je celkem velký a pružný, nezanechává takové ty otisky na puse jako jiné dudlíky a když ho náhodou zalehne, netlačí. Nevýhody: Na testování jsme dostali dudlík pro 3měsíční, ale prcek má už 6 měsíců. Nicméně mu to nevadilo a hned se ho jal zpracovávat po svém, viz níže. Nevýhoda byla v podstatě jen jedna – problém, jak ho připevnit na ten klips, co se připíná na oblečení, aby mimino dudlík neztratilo. Na to jsem fakt nedošla. Spokojenost: Velká! Cumlá, žužlá a kouše pořád. Momentálně je to jeho nejoblíbenější hračka :-) a to je co říct, protože normálně dudlíky nechce a doma máme jen několik kousků jedné jediné značky a jednoho typu, který chce.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie
Janka
01/10/2015
Česká republika
Krasny, originalni a funkcni produkt.
Krasny a funkcni design - libivy tvar medvidka. Jak je plochy dcerka si ho umi celkem dobre i pridrzet u pusy. Prakticky na cisteni. Zda se mi akorat malinko tezsi hmotnosti oproti jinym siditkum.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/02 Šidítko Soothie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Tento cumlík má rovnako tvarovanú cmúľaciu časť a vyrába sa z rovnakého materiálu ako americký model, jeho kotúč má však iný tvar.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja