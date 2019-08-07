Tento produkt už nie je dostupný
Jednodielny silikónový dizajn
3 – 18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Dôveruje im zdravotnícky personál pri utišovaní novorodencov. Cumlíky Soothie sa distribuujú v nemocniciach v USA.*
Cumlík Soothie Shapes sa trochu líši od našich ostatných cumlíkov. Jeho jedinečný tvar vám umožňuje vložiť prst do cumlíka, takže sa môžete zbližovať so svojím bábätkom a pomáhať mu sať.
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
MichaelaMisu
07/08/2019
Česká republika
Jediný dudlík, který náš syn přijmul.
Toto šidítko nás zachránilo. Má jedinečný tvar, který jako jediný vyhovuje našemu miminku.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Šidítko Soothie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF194/04 Šidítko Soothie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Tento cumlík má rovnako tvarovanú cmúľaciu časť a vyrába sa z rovnakého materiálu ako americký model, jeho kotúč má však iný tvar.