Tento produkt už nie je dostupný
Pre to najzákladnejšie pohodlie
6-18 m
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.
Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*
Náš bezpečnostný krúžok vám umožní cumlík dieťaťu kedykoľvek jednoducho vziať. Dokážu ho uchopiť dokonca aj malé detské ručičky!
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
gosym
20/12/2015
Polska
Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.
Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
MamiZuzulki
12/10/2015
Polska
Smoczek jest super.
Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +
Ituka23
18/10/2019
Magyarország
A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.
Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Svetová jednotka medzi cumlíkmi
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.
Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja
Výrobca roka 2014