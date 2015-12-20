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  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
  • Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík Classic

SCF197/22

4.8
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka
Cumlík Philips Avent Classic dokáže uspokojiť potreby vášho drobčeka nepretržite. Ortodontický stlačiteľný cumlík je dostupný v širokej škále farieb a rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia vášho dieťatka.
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Cumlík s výrazným, farebným dizajnom

Navrhnutý pre každodenné pohodlie vášho bábätka

  • Pre to najzákladnejšie pohodlie

  • 6-18 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Navrhnutý pre prirodzený vývin ústneho podnebia

Náš stlačiteľný silikónový cumlík má symetrický tvar, ktorý rešpektuje prirodzený vývin ústneho podnebia, zubov a ďasien dieťaťa.

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Vyrobené v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve

Môžete si byť istí, že pohodlie vášho dieťatka je v dobrých rukách. Tento cumlík bol vyrobený v našej oceňovanej továrni v Spojenom kráľovstve.*

Bezpečnostný krúžok na jednoduché odobratie

Bezpečnostný krúžok na jednoduché odobratie

Náš bezpečnostný krúžok vám umožní cumlík dieťaťu kedykoľvek jednoducho vziať. Dokážu ho uchopiť dokonca aj malé detské ručičky!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

12/10/2015

Polska

Polska

Smoczek jest super.

Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A kisfiam csak ezt a fajta cumit fogadja el, mert a cumi része egyenes, sima.

Könnyű tárolni a saját védőkupjával, nem foglal sok helyet mint a cumitartó doboz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF197/22 Avent Klasszikus játszócumi

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Svetová jednotka medzi cumlíkmi

  2. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  3. Náš sortiment je určený pre mamičky a bábätká v každom štádiu vývoja

  4. Výrobca roka 2014