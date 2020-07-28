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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventMäkké náustky

SCF252

5
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pite, nerozlievajte
Mäkké náustky Philips Avent sú určené pre jemné ďasná a sú ideálnym prvým krokom pri prechode od prsníka alebo dojčenskej fľašky k pitiu z pohára. Obsahujú ventil proti rozliatiu, ktorý bude čoskoro chránený patentom, a umožňujú jednoduchú výmenu na pohárikoch s náustkom na pitie bez rozliatia.
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Pite, nerozlievajte

  • Pitie bez rozlievania

  • 6 m+

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

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Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce

Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky

15/12/2017

Česká republika

Česká republika

doporučuji

Hubičky jsou dobře rozebratelné a lze je snad vyčistit, což je pro mě priorita. Synovi se díky nim dobře pilo a nikde netečou, což ve velké plus!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF252 Měkké hubičky

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 