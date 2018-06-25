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  • Rýchle a inteligentné ohrievanie
  • Rýchle a inteligentné ohrievanie
  • Rýchle a inteligentné ohrievanie
  • Rýchle a inteligentné ohrievanie
  • Rýchle a inteligentné ohrievanie
  • Rýchle a inteligentné ohrievanie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDigitálny ohrievač detských fliaš

SCF260/22

3.7
| (18) Recenzie
Rýchle a inteligentné ohrievanie
S novým digitálnym ohrievačom na fľaše a detskú stravu je jednoduché zohriať detskú stravu rýchlo a bezpečne. Pokročilá technológia vypočítava čas zohrievania automaticky. Stačí zvoliť niekoľko počiatočných možností a nechať ohrievač na fľaše urobiť zvyšok!
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Rýchle a inteligentné ohrievanie

  • 220 – 240 V

Ultra rýchly, viacero možností ohrevu

Ultra rýchly, viacero možností ohrevu

Stačí vybrať z niekoľkých možností a iQ technológia vypočíta dobu ohrevu na jemné a rovnomerné zohriatie jedla vášho dieťaťa.

Oznámi vám, keď je jedlo pripravené

Jednoducho ovládateľný digitálny displej vás neustále informuje.

Zohrieva bezpečne a rovnomerne

Zohrieva bezpečne a rovnomerne

Pokrmy sa zohrievajú rovnomerne a nevznikajú horúce miesta. Automatické vypnutie znamená, že nevzniká riziko prehriatia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

18

Recenzie

3

25/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/15 Digitální ohřívač lahví

10/09/2020

Polska

Polska

Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo

Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.

Výhody

Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

22/12/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

rewelacja

nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Výnimka: neodporúča sa používať spolu s 11 oz/330 ml polopriehľadnou PP fľašou Philips Avent.