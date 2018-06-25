Tento produkt už nie je dostupný
SCF260/37
220 – 240 V
Digitálny ohrievač fliaš Philips Avent automaticky vypočíta dobu ohrevu potrebnú v závislosti od druhu jedla, jeho množstva a počiatočnej teploty. Strava sa zohrieva rovnomerne a bez horúcich miest. Automatické vypínanie eliminuje riziko prehriatia.
Digitálny ohrievač detských fliaš Philips Avent vám umožní rýchlo a rovnomerne zohriať detskú stravu. Zohreje 125 ml/4 oz mlieka na izbovú teplotu za menej ako 2 minúty.
Digitálny displej na digitálnom ohrievači fliaš Philips Avent sa používa veľmi ľahko. Poskytuje vám aktuálne informácie počas celého procesu ohrievania a oznámi vám, keď je jedlo zohriate a pripravené.
3.7
z 5
18
Recenzie
Maybay
25/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Výhody
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Overený kupujúci
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Balenie tohto výrobku neobsahuje fľašu
Výnimka: neodporúča sa používať spolu s 11 oz/330 ml polopriehľadnou PP fľašou Philips Avent.