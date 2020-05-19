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  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventParný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

SCF271/06

4.6
| (8) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
Ultra rýchly a pohodlný
Vďaka nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu je parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry Philips Avent ideálny na použitie doma aj mimo domu. Pri zatvorenom veku zostane obsah sterilný až 24 hodín.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Sterilizuje 6 fliaš za 2 minúty*

Ultra rýchly a pohodlný

Zvýšená ochrana prirodzenou sterilizáciou parou

Sterilizácia poskytuje ochranu dieťaťa pred zvlášť škodlivými mliečnymi baktériami, kým jeho imunitný systém nie je dostatočne odolný. Sterilizátor Philips Avent využíva nemocničnú metódu sterilizácie parou, ktorá je rýchla, jednoduchá, účinná a bez použitia chemikálií.

Bočné úchytky bezpečne uzavrú veko

Bočné úchytky bezpečne uzavrú veko

Mikrovlnný sterilizátor má pre vyššiu bezpečnosť po bokoch svorky. Tieto svorky bezpečne uzavrú veko, aby nemohla unikať horúca voda, keď vyberiete sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Bočné úchytky slúžia tiež ako pomôcka na bezpečnú manipuláciu so sterilizátorom.

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.6

z 5

8

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Výhody

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 