Tento produkt už nie je dostupný
Sterilizácia poskytuje ochranu dieťaťa pred zvlášť škodlivými mliečnymi baktériami, kým jeho imunitný systém nie je dostatočne odolný. Sterilizátor Philips Avent využíva nemocničnú metódu sterilizácie parou, ktorá je rýchla, jednoduchá, účinná a bez použitia chemikálií.
Mikrovlnný sterilizátor má pre vyššiu bezpečnosť po bokoch svorky. Tieto svorky bezpečne uzavrú veko, aby nemohla unikať horúca voda, keď vyberiete sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Bočné úchytky slúžia tiež ako pomôcka na bezpečnú manipuláciu so sterilizátorom.
Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák
4.6
z 5
8
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Výhody
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.