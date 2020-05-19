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  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventParný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

SCF271/07

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ultra rýchly a pohodlný
Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu je parný sterilizátor Philips Avent SCF271/07 do mikrovlnnej rúry ideálny na sterilizovanie dojčenských fliaš v domácnosti aj mimo nej. Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, ak neotvoríte veko.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Sterilizuje 6 dojčenských fliaš za 2 minúty

Ultra rýchly a pohodlný

Ultra rýchly, jednoduché použitie

Ultra rýchly, jednoduché použitie

Stačí pridať vodu, naložiť a umiestniť do mikrovlnnej rúry na 2 minúty. 2 minúty pri 1100-1850 W, 4 minúty pri 850-1000 W, 6 minút pri 500-850 W.

Kompaktný a ľahký

Kompaktný a ľahký

Vhodný do väčšiny mikrovlnných rúr. Pohodlný na cestovanie.

Ideálny na použitie doma aj na cestách

Ideálny na použitie doma aj na cestách

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Výhody

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

23/06/2018

Česká republika

Česká republika

Avent sterilizátor

Avent sterilizátor do mikrovlnné trouby je designově pěkně řešený, používali jsme na kojenecké lahvičky a další potřebičky střídavě se sterilizací ve vroucí vodě. Výhodu Avent výrobku spatřuji v tom, že sterilizace je velmi rychlá (dvě minuty), je dobrý na cesty, resp. na návštěvy příbuzných či dovolené (je jednodušší využít tamější mikrovlnku, než používat cizí hrnec a hlídat dobu varu). Určitou nevýhodu spatřuji v tom, že se do nádoby nevešlo úplně vše, co jsme potřebovali, kvůli větším rozměrům - na to jsme využili větší hrnec. Celkově jsme s přístrojem byli spokojeni a doporučujeme.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

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