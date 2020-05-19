Tento produkt už nie je dostupný
Stačí pridať vodu, naložiť a umiestniť do mikrovlnnej rúry na 2 minúty. 2 minúty pri 1100-1850 W, 4 minúty pri 850-1000 W, 6 minút pri 500-850 W.
Vhodný do väčšiny mikrovlnných rúr. Pohodlný na cestovanie.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Výhody
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
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Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
linny
23/06/2018
Česká republika
Avent sterilizátor
Avent sterilizátor do mikrovlnné trouby je designově pěkně řešený, používali jsme na kojenecké lahvičky a další potřebičky střídavě se sterilizací ve vroucí vodě. Výhodu Avent výrobku spatřuji v tom, že sterilizace je velmi rychlá (dvě minuty), je dobrý na cesty, resp. na návštěvy příbuzných či dovolené (je jednodušší využít tamější mikrovlnku, než používat cizí hrnec a hlídat dobu varu). Určitou nevýhodu spatřuji v tom, že se do nádoby nevešlo úplně vše, co jsme potřebovali, kvůli větším rozměrům - na to jsme využili větší hrnec. Celkově jsme s přístrojem byli spokojeni a doporučujeme.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.