Tento produkt už nie je dostupný
Mikrovlnný sterilizátor Philips Avent bol navrhnutý tak, aby sa dal používať s väčšinou mikrovlnných rúr na trhu. Vďaka svojim malým rozmerom je vhodný na cestovanie a zabezpečí, že budete mať vždy k dispozícii sterilnú fľašku – na krátkom výlete s nocľahom, aj na dlhšej dovolenke v zahraničí. Rovnako je ideálny ako dodatočný sterilizátor do domu starých rodičov. Rozmery: 166 mm (V), 280 mm (Š), 280 mm (D).
Mikrovlnný sterilizátor má pre vyššiu bezpečnosť po bokoch svorky. Tieto svorky bezpečne uzavrú veko, aby nemohla unikať horúca voda, keď vyberiete sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Bočné úchytky slúžia tiež ako pomôcka na bezpečnú manipuláciu so sterilizátorom.
Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Výhody
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
linny
23/06/2018
Česká republika
Avent sterilizátor
Avent sterilizátor do mikrovlnné trouby je designově pěkně řešený, používali jsme na kojenecké lahvičky a další potřebičky střídavě se sterilizací ve vroucí vodě. Výhodu Avent výrobku spatřuji v tom, že sterilizace je velmi rychlá (dvě minuty), je dobrý na cesty, resp. na návštěvy příbuzných či dovolené (je jednodušší využít tamější mikrovlnku, než používat cizí hrnec a hlídat dobu varu). Určitou nevýhodu spatřuji v tom, že se do nádoby nevešlo úplně vše, co jsme potřebovali, kvůli větším rozměrům - na to jsme využili větší hrnec. Celkově jsme s přístrojem byli spokojeni a doporučujeme.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.