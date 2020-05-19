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  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný
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  • Ultra rýchly a pohodlný
  • Ultra rýchly a pohodlný

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventParný sterilizátor do mikrovlnnej rúry

SCF271/20

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ultra rýchly a pohodlný
Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu je parný sterilizátor Philips Avent SCF271/20 do mikrovlnnej rúry ideálny na použitie v domácnosti aj mimo nej. Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, ak neotvoríte veko.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Sterilizuje 6 fliaš za 2 minúty*

Ultra rýchly a pohodlný

Pohodlný na cestovanie. Vhodný do väčšiny mikrovlnných rúr.

Pohodlný na cestovanie. Vhodný do väčšiny mikrovlnných rúr.

Mikrovlnný sterilizátor Philips Avent bol navrhnutý tak, aby sa dal používať s väčšinou mikrovlnných rúr na trhu. Vďaka svojim malým rozmerom je vhodný na cestovanie a zabezpečí, že budete mať vždy k dispozícii sterilnú fľašku – na krátkom výlete s nocľahom, aj na dlhšej dovolenke v zahraničí. Rovnako je ideálny ako dodatočný sterilizátor do domu starých rodičov. Rozmery: 166 mm (V), 280 mm (Š), 280 mm (D).

Bočné úchytky bezpečne uzavrú veko

Bočné úchytky bezpečne uzavrú veko

Mikrovlnný sterilizátor má pre vyššiu bezpečnosť po bokoch svorky. Tieto svorky bezpečne uzavrú veko, aby nemohla unikať horúca voda, keď vyberiete sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Bočné úchytky slúžia tiež ako pomôcka na bezpečnú manipuláciu so sterilizátorom.

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Výhody

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

23/06/2018

Česká republika

Česká republika

Avent sterilizátor

Avent sterilizátor do mikrovlnné trouby je designově pěkně řešený, používali jsme na kojenecké lahvičky a další potřebičky střídavě se sterilizací ve vroucí vodě. Výhodu Avent výrobku spatřuji v tom, že sterilizace je velmi rychlá (dvě minuty), je dobrý na cesty, resp. na návštěvy příbuzných či dovolené (je jednodušší využít tamější mikrovlnku, než používat cizí hrnec a hlídat dobu varu). Určitou nevýhodu spatřuji v tom, že se do nádoby nevešlo úplně vše, co jsme potřebovali, kvůli větším rozměrům - na to jsme využili větší hrnec. Celkově jsme s přístrojem byli spokojeni a doporučujeme.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF271/07 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 