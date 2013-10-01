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Všetky rady

  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent ExpressElektrický parný sterilizátor

SCF274/26

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
Rýchly a ľahko použiteľný
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Rýchly a ľahko použiteľný

Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút

  • 220 – 240 V

Účinná sterilizácia

Účinná sterilizácia

Je dokázané, že parná sterilizácia je najúčinnejší spôsob ochrany dieťaťa pred škodlivými baktériami. Na základe nemocničného predpisu intenzívne teplo pary eliminuje škodlivé baktérie.

Rýchly a ľahko použiteľný

Rýchly a ľahko použiteľný

Stačí pridať vodu, naplniť, zapnúť a obsah je sterilný a pripravený na použitie približne za 8 minút.

Veľká kapacita

Veľká kapacita

Zmestí sa doň až šesť 260 ml/9 oz fliaš Avent alebo dve odsávačky mlieka Philips Avent a príslušenstvo.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Výhody

gyors, alapos, egyszerű

Nevýhody

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 