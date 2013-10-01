Tento produkt už nie je dostupný
220 – 240 V
Je dokázané, že parná sterilizácia je najúčinnejší spôsob ochrany dieťaťa pred škodlivými baktériami. Na základe nemocničného predpisu intenzívne teplo pary eliminuje škodlivé baktérie.
Stačí pridať vodu, naplniť, zapnúť a obsah je sterilný a pripravený na použitie približne za 8 minút.
Zmestí sa doň až šesť 260 ml/9 oz fliaš Avent alebo dve odsávačky mlieka Philips Avent a príslušenstvo.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Výhody
gyors, alapos, egyszerű
Nevýhody
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.