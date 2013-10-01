Tento produkt už nie je dostupný
220 – 240 V
Tento sterilizátor má inteligentný dizajn, ktorý hoci vám v kuchyni zaberie len minimum miesta, má kapacitu na až šesť fliaš Philips AVENT alebo dve odsávačky mlieka Philips AVENT. Dva vnútorné košíky možno zopnúť dokopy, čím vytvoria košík do umývačky riadu, takže prípravné umývanie menších predmetov ako cumlíky na fľaše bude oveľa jednoduchšie.
Po dokončení procesu sterilizácie zostáva obsah vo vnútri elektrického sterilizátora Philips Avent sterilný po dobu až 6 hodín, pokým neotvoríte jeho veko.
Pomocou elektrického sterilizátora Philips Avent dokážete sterilizovať jeho obsah už za 8 minút
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Výhody
gyors, alapos, egyszerű
Nevýhody
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
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