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Všetky rady

  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
  • Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrický parný sterilizátor

SCF274/34

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút
Obsah udrží sterilný až 6 hodín
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Rýchly a ľahko použiteľný

Sterilizuje 6 fliaš za 8 minút

  • 220 – 240 V

Zmestí sa doň až šesť fliaš Philips Avent

Zmestí sa doň až šesť fliaš Philips Avent

Tento sterilizátor má inteligentný dizajn, ktorý hoci vám v kuchyni zaberie len minimum miesta, má kapacitu na až šesť fliaš Philips AVENT alebo dve odsávačky mlieka Philips AVENT. Dva vnútorné košíky možno zopnúť dokopy, čím vytvoria košík do umývačky riadu, takže prípravné umývanie menších predmetov ako cumlíky na fľaše bude oveľa jednoduchšie.

Obsah zostáva sterilný až 6 hodín, pokým neotvoríte veko

Obsah zostáva sterilný až 6 hodín, pokým neotvoríte veko

Po dokončení procesu sterilizácie zostáva obsah vo vnútri elektrického sterilizátora Philips Avent sterilný po dobu až 6 hodín, pokým neotvoríte jeho veko.

Obsah je sterilný a pripravený na použitie za pribl. 8 minút

Obsah je sterilný a pripravený na použitie za pribl. 8 minút

Pomocou elektrického sterilizátora Philips Avent dokážete sterilizovať jeho obsah už za 8 minút

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Výhody

gyors, alapos, egyszerű

Nevýhody

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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