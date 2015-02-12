Tento produkt už nie je dostupný
220 – 240 V
Výrobky Philips Avent iQ s pokročilou technológiou sú inteligentné a zodpovedajú vašim potrebám – sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili kŕmenie a starostlivosť o vaše bábätko.
Udržiava obsah sterilný neustálym opakovaním tohto cyklu po dobu 24 hodín. Funkcia pozastavenia umožňuje vybrať položky bez prerušenia tohto cyklu.
Zdokonalený digitálny displej a zvukové výstrahy vás počas sterilizačného cyklu neustále informujú.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.