VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDigitálny parný sterilizátor

SCF276/26

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pripravený vždy, keď to potrebujete
Digitálny parný sterilizátor Philips Avent pracuje rýchlo a plynule a udržiava obsah sterilný, až kým ho nepotrebujete. Tým vám umožní efektívnejšie využiť váš deň.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Pokročilá technológia na 24-hodinovú sterilizáciu

Pripravený vždy, keď to potrebujete

  • 220 – 240 V

Technológia iQ - Inteligentná odpoveď na vaše potreby

Technológia iQ - Inteligentná odpoveď na vaše potreby

Výrobky Philips Avent iQ s pokročilou technológiou sú inteligentné a zodpovedajú vašim potrebám – sú navrhnuté tak, aby vám uľahčili kŕmenie a starostlivosť o vaše bábätko.

Sterilný obsah vo dne aj v noci

Sterilný obsah vo dne aj v noci

Udržiava obsah sterilný neustálym opakovaním tohto cyklu po dobu 24 hodín. Funkcia pozastavenia umožňuje vybrať položky bez prerušenia tohto cyklu.

Digitálny displej neustále informuje

Digitálny displej neustále informuje

Zdokonalený digitálny displej a zvukové výstrahy vás počas sterilizačného cyklu neustále informujú.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 