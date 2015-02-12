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  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
  • Pripravený vždy, keď to potrebujete
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Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDigitálny parný sterilizátor

SCF276/42

5
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Pripravený vždy, keď to potrebujete
Digitálny parný sterilizátor Philips Avent pracuje rýchlo a plynule a udržiava obsah sterilný, až kým ho nebudete potrebovať. Tým vám umožní efektívnejšie využiť váš deň.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Pokročilá technológia na 24-hodinovú sterilizáciu

Pripravený vždy, keď to potrebujete

  • 220 – 240 V

Moderný digitálny displej a zvukové výstrahy

Moderný digitálny displej a zvukové výstrahy

Displej a zvukové výstrahy vám vždy oznámia, že sa sterilizácia dokončila a ako dlho zostane obsah sterilný. Displej vás tiež upozorní, keď do sterilizátora doplníte príliš málo alebo príliš veľa vody, takže budete mať vždy pocit istoty, že sterilizácia bola dokončená správne a spoľahlivo.

Obsah je sterilný a pripravený na použitie za pribl. 6 min.

Obsah je sterilný a pripravený na použitie za pribl. 6 min.

Výhodou sterilizácie parou je, že je oveľa rýchlejšia (a bezpečnejšia) ako tradičná metóda, pri ktorej sa fľašky vyvárajú v hrnci na sporáku. Digitálnemu sterilizátoru zaberie sterilizácia plného nákladu 6 fliaš, cumlíkov na fľaše a vrchnákov len 6 minút.

Zmestí sa doň až šesť fliaš Philips Avent

Zmestí sa doň až šesť fliaš Philips Avent

Tento sterilizátor má inteligentný dizajn, ktorý hoci vám v kuchyni zaberie len minimum miesta, má kapacitu na až šesť fliaš Philips AVENT alebo dve odsávačky mlieka Philips AVENT. Dva vnútorné košíky možno zopnúť dokopy, čím vytvoria košík do umývačky riadu, takže prípravné umývanie menších predmetov ako cumlíky na fľaše bude oveľa jednoduchšie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

17/06/2019

România

România

Nelipsit unei mamici

Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Balenie tohto výrobku neobsahuje fľašu