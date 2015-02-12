Tento produkt už nie je dostupný
220 – 240 V
Displej a zvukové výstrahy vám vždy oznámia, že sa sterilizácia dokončila a ako dlho zostane obsah sterilný. Displej vás tiež upozorní, keď do sterilizátora doplníte príliš málo alebo príliš veľa vody, takže budete mať vždy pocit istoty, že sterilizácia bola dokončená správne a spoľahlivo.
Výhodou sterilizácie parou je, že je oveľa rýchlejšia (a bezpečnejšia) ako tradičná metóda, pri ktorej sa fľašky vyvárajú v hrnci na sporáku. Digitálnemu sterilizátoru zaberie sterilizácia plného nákladu 6 fliaš, cumlíkov na fľaše a vrchnákov len 6 minút.
Tento sterilizátor má inteligentný dizajn, ktorý hoci vám v kuchyni zaberie len minimum miesta, má kapacitu na až šesť fliaš Philips AVENT alebo dve odsávačky mlieka Philips AVENT. Dva vnútorné košíky možno zopnúť dokopy, čím vytvoria košík do umývačky riadu, takže prípravné umývanie menších predmetov ako cumlíky na fľaše bude oveľa jednoduchšie.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Vioflo2783
17/06/2019
România
Nelipsit unei mamici
Folosesc de 2 ani si 4 luni acest tip de sterilizator Sunt mega mulțumită de produs ,am bibetoane dezinfectate non stop ,usor de folosit Recomand cu incredere inamicilor so viitoarelor mamici!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF276/42 Sterilizator digital cu abur
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Balenie tohto výrobku neobsahuje fľašu