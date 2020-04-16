Tento produkt už nie je dostupný
Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Sterilizuje za 6 minút
Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent
Nastaviteľný dizajn typu 3 v 1
Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne doň ukladať fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich usporiadať, vďaka čomu je ich vkladanie a vykladanie veľmi pohodlné. Okrem toho sterilizátor zaberá v kuchyni minimum priestoru.
Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.
Naraz môžete sterilizovať až šesť 330 ml / 11oz fliaš Philips Avent typu Classic a Natural.
4.8
z 5
33
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
wagimir
16/04/2020
Slovensko
Super
Robí čo má, relatívne rýchlo. Nezaberie veľa miesta. Nakoľko je to 3v1 tak je super, že môžeme sterilizovať napríklad len cumlíky v menšej nádobke
Výhody
Manželka je z neho nadšená, hoci ho odmietala :D
Nevýhody
žiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parný sterilizátor typu 3 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parný sterilizátor typu 3 v 1
Honza123456789
12/02/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Vše nenápadně funguje
Výrobky značky této značky prostě nezklamou a dělají přesně to co co od nich očekáváte.
Výhody
jednoduchá obsluha
Nevýhody
o žádných nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Terry91
24/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Rychlý sterilizátor
Vleze se do něho opravdu hodně věci. Za par minut sterilizované. Snadná údržba
Výhody
Rychlost, jednoduchost
Nevýhody
Usazování vodního kamene
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.