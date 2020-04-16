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  • Pohodlná a účinná sterilizácia
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  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
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  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia
  • Pohodlná a účinná sterilizácia

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventElektrický parný sterilizátor typu 3 v 1

SCF284/03

4.8
| (33) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt
Pohodlná a účinná sterilizácia
Vďaka prispôsobiteľnej veľkosti zaberie elektrický parný sterilizátor Philips Avent typu 3 v 1 v kuchyni minimálne množstvo priestoru a súčasne sa dokonale hodí pre predmety určené na sterilizáciu – či už je ich len zopár, alebo celá kopa.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Flexibilné, jednoduché plnenie

Pohodlná a účinná sterilizácia

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Sterilizuje za 6 minút

  • Vhodný pre 6 fliaš Philips Avent

  • Nastaviteľný dizajn typu 3 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 3 v 1

Modulárny dizajn sterilizátora typu 3 v 1

Jedinečný modulárny dizajn sterilizátora vám umožňuje flexibilne doň ukladať fľaše a príslušenstvo a jednoducho ich usporiadať, vďaka čomu je ich vkladanie a vykladanie veľmi pohodlné. Okrem toho sterilizátor zaberá v kuchyni minimum priestoru.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilné až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Sterilizátor uchová svoj obsah – detské fľaše, prsné odsávačky atď. – sterilné po dobu až 24 hodín, kým neotvoríte veko.

Priestorný dizajn

Priestorný dizajn

Naraz môžete sterilizovať až šesť 330 ml / 11oz fliaš Philips Avent typu Classic a Natural.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

33

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

16/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super

Robí čo má, relatívne rýchlo. Nezaberie veľa miesta. Nakoľko je to 3v1 tak je super, že môžeme sterilizovať napríklad len cumlíky v menšej nádobke

Výhody

Manželka je z neho nadšená, hoci ho odmietala :D

Nevýhody

žiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parný sterilizátor typu 3 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parný sterilizátor typu 3 v 1

12/02/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vše nenápadně funguje

Výrobky značky této značky prostě nezklamou a dělají přesně to co co od nich očekáváte.

Výhody

jednoduchá obsluha

Nevýhody

o žádných nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

24/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Rychlý sterilizátor

Vleze se do něho opravdu hodně věci. Za par minut sterilizované. Snadná údržba

Výhody

Rychlost, jednoduchost

Nevýhody

Usazování vodního kamene

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF284/03 Elektrický parní sterilizátor 3 v 1

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 