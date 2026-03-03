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  • Sterilizujte kdekoľvek
  • Sterilizujte kdekoľvek

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventVrecká na sterilizáciu do mikrovlnnej rúry

SCF297/05

Sterilizujte kdekoľvek
Vrecká na parnú sterilizáciu do mikrovlnky Philips Avent sú rýchly, jednoduchý a efektívny spôsob, vďaka ktorému vždy budete mať sterilné detské fľaše a produkty, nech ste kdekoľvek. S každým vreckom je možné fľaše sterilizovať v mikrovlnnej rúre už za 90 sekúnd.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Jednoduchá a rýchla sterilizácia kdekoľvek a kedykoľvek

Sterilizujte kdekoľvek

  • Sterilizujte kdekoľvek

  • Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

  • Jednoduché používanie

  • 5 vreciek na 100 cyklov

Sterilizácia parou v mikrovlnnej rúre je hotová za 90 sekúnd

Sterilizácia parou v mikrovlnnej rúre je hotová za 90 sekúnd

Každé opakovane použiteľné vrecko na sterilizáciu parou do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu fliaš, odsávačiek materského mlieka a iných výrobkov pre deti len za 90 sekúnd*

Zlikviduje 99,9 %** mikróbov

Zlikviduje 99,9 %** mikróbov

Je dokázané, že každé vrecko na sterilizáciu parou do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov** a baktérií.

Začiarkavacie políčko na zaznamenanie použitia vrecka

Začiarkavacie políčko na zaznamenanie použitia vrecka

Každé vrecko obsahuje začiarkavacie políčko. Začiarknutím políčka môžete rýchlo a jednoducho sledovať počet použití každého vrecka.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Pri mikrovlnnom výkone > 1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes a Escherichia coli. Výsledky testov poskytuje nezávislé testovacie laboratórium.