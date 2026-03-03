Tento produkt už nie je dostupný
SCF297/05
Sterilizujte kdekoľvek
Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov
Jednoduché používanie
5 vreciek na 100 cyklov
Každé opakovane použiteľné vrecko na sterilizáciu parou do mikrovlnnej rúry možno použiť na sterilizáciu fliaš, odsávačiek materského mlieka a iných výrobkov pre deti len za 90 sekúnd*
Je dokázané, že každé vrecko na sterilizáciu parou do mikrovlnnej rúry zlikviduje 99,9 % mikróbov** a baktérií.
Každé vrecko obsahuje začiarkavacie políčko. Začiarknutím políčka môžete rýchlo a jednoducho sledovať počet použití každého vrecka.
Hodnotenie
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Pri mikrovlnnom výkone > 1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes a Escherichia coli. Výsledky testov poskytuje nezávislé testovacie laboratórium.