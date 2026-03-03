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SCF330/12
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Natural
Vrátane 3 pohárov na skladov. mlieka
Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.
Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.
Používajte rovnaký pohár na odsávanie, uskladnenie aj kŕmenie dieťatka materským mliekom. Ideálne na uskladnenie v mrazničke alebo chladničke
Hodnotenie
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011