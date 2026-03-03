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  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
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  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
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  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
  • Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventKomfortná manuálna odsávačka mlieka

SCF330/12

Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku
Keď ste v pohodlí a uvoľnená, mlieko sa vám uvoľňuje ľahšie. To je dôvod, prečo sme vytvorili najpohodlnejšiu odsávačku mlieka v našej histórii: pohodlne sa usaďte, nemusíte sa nakláňať dopredu a nechajte našu mäkkú masážnu vložku, nech jemne stimuluje tok mlieka.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Mlieko pre dieťa s komfortom pre mamičku

  • Natural

  • Vrátane 3 pohárov na skladov. mlieka

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Pohodlnejšia poloha pri odsávaní vďaka jedinečnému dizajnu

Táto odsávačka mlieka má jedinečný dizajn, takže mlieko vám potečie z prsníka priamo do fľaše, aj keď budete sedieť vzpriamene. To znamená, že sa pri odsávaní môžete usadiť pohodlnejšie: nemusíte sa nakláňať dopredu, aby všetko mlieko skončilo vo fľaši. Pri pohodlnom sedení a v uvoľnenom stave počas odsávania vám bude mlieko prirodzene tiecť oveľa ľahšie.

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Mäkká masážna vložka s pocitom tepla

Naša masážna vložka má novú zamatovo mäkkú textúru, ktorá dodá pokožke pocit tepla a umožňuje tak pohodlnú a jemnú stimuláciu toku mlieka. Vložka je navrhnutá tak, aby jemne napodobovala satie dieťaťa a pomohla tak stimulovať spustenie mlieka.

Súčasťou sú 3 všestranné poháre na skladovanie mlieka

Súčasťou sú 3 všestranné poháre na skladovanie mlieka

Používajte rovnaký pohár na odsávanie, uskladnenie aj kŕmenie dieťatka materským mliekom. Ideálne na uskladnenie v mrazničke alebo chladničke

Technické špecifikácie

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  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011