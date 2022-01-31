Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest
Režim rýchleho zohriatia a rozmrazovania
Vhodné na mlieko a detskú stravu
Nastavte objem mlieka, stlačte tlačidlo Štart a nechajte inteligentnú reguláciu teploty postarať sa o zvyšok. Zisťuje počiatočnú teplotu mlieka, rýchlo ju zohreje na ideálnu teplotu a udržiava ju až 60 minút.
Chcete mať v mrazničke dostatok stravy? Ohrievač fliaš rýchlo rozmrazuje nádoby na mlieko aj detskú výživu.
Keď je váš drobec pripravený na prechod na pevnú stravu, ohrievač fliaš tiež rozmrazuje a ohrieva nádoby na detskú výživu.
Ocenenia
4.4
z 5
185
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
GemJecny
31/01/2022
Slovensko
Produk splna učel a je rýchli
Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.
Výhody
Rýchlosť Presnosť
Nevýhody
Teplota
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš
Superstarphx
22/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super
Spokojenost s výrobkem, po špatně zkušenosti s ohřívačem od jiné značky kde doba ohřevu občas cca 40 min si u tohoto výrobku nemůžu stěžovat vůbec na nic. Vše odpovídá popisu
Výhody
Rychlost
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Rebarb
18/08/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Super pomocník pri bábätku
Rýchly, nastaví si sám podľa objemu a teploty mlieka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023.
Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips Natural s objemom 260 ml
Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera