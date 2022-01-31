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  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie
  • Inteligentné a jednoduché ohrievanie

Philips Avent PremiumRýchly ohrievač fliaš

SCF358/00

4.4
| (185) Recenzie | 89% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Inteligentné a jednoduché ohrievanie
Pripravte teplú stravu za okamih pomocou ohrievača fliaš, ktorý spravuje teplotu za vás. Inteligentné ovládanie teploty prispôsobuje schému ohrevu, takže ohrievač zohrieva rýchlo a rovnomerne.
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značka odporúčaná mamami na celom svete 1

Uľahčite si prípravu detskej stravy

Inteligentné a jednoduché ohrievanie

  • Zohrieva rovnomerne, bez horúcich miest

  • Režim rýchleho zohriatia a rozmrazovania

  • Vhodné na mlieko a detskú stravu

Inteligentná regulácia teploty vyberie ideálny režim ohrevu

Inteligentná regulácia teploty vyberie ideálny režim ohrevu

Nastavte objem mlieka, stlačte tlačidlo Štart a nechajte inteligentnú reguláciu teploty postarať sa o zvyšok. Zisťuje počiatočnú teplotu mlieka, rýchlo ju zohreje na ideálnu teplotu a udržiava ju až 60 minút.

Funkcia rozmrazovania mrazených nádob na mlieko a detskú výživu

Funkcia rozmrazovania mrazených nádob na mlieko a detskú výživu

Chcete mať v mrazničke dostatok stravy? Ohrievač fliaš rýchlo rozmrazuje nádoby na mlieko aj detskú výživu.

Zahrieva nádoby na detskú výživu aj na mlieko

Zahrieva nádoby na detskú výživu aj na mlieko

Keď je váš drobec pripravený na prechod na pevnú stravu, ohrievač fliaš tiež rozmrazuje a ohrieva nádoby na detskú výživu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image PBTAWARD15

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.4

z 5

185

Recenzie

89%

Odporúča tento produkt

31/01/2022

Slovensko

Slovensko

Produk splna učel a je rýchli

Zohrieva rychlo a teplota je vsade rovnomerna no cakal som trochu vyššiu teplotu aspon na tych 38 -40 stupnou ale chapem te i 35 je teplota idealna.

Výhody

Rýchlosť Presnosť

Nevýhody

Teplota

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rýchly ohrievač fliaš

22/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super

Spokojenost s výrobkem, po špatně zkušenosti s ohřívačem od jiné značky kde doba ohřevu občas cca 40 min si u tohoto výrobku nemůžu stěžovat vůbec na nic. Vše odpovídá popisu

Výhody

Rychlost

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

18/08/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Super pomocník pri bábätku

Rýchly, nastaví si sám podľa objemu a teploty mlieka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Premium SCF358/00 Rychlý ohřívač lahví

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa uskutočnil na celom svete s 10 109 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa v roku 2023. 

  1. Na 150 ml mlieka pri teplote 22 °C/72 °F vo fľaši Philips Natural s objemom 260 ml

  2. Počas prechodného obdobia sa môžu prijať buď staré alebo nové obaly na báze papiera