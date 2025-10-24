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Philips Avent Premium Rýchly ohrievač fliaš

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Philips Avent PremiumRýchly ohrievač fliaš

SCF358/00

Philips Avent Premium Rýchly ohrievač fliaš

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  • Ako ohriať fľašu mlieka pomocou ohrievača fliaš Philips Avent SCF358
    Ako ohriať fľašu mlieka pomocou ohrievača fliaš Philips Avent SCF358

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Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF súbor, 358.8 kB
  • 4 January 2021

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