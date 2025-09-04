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  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík
  • Ľahký a priedušný cumlík

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík ultra air

SCF376/11

4.9
| (354) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Ľahký a priedušný cumlík
Upokojte svoje dieťatko s cumlíkom, ktorý umožňuje pokožke dýchať a ktorý možno ľahko nájsť v noci. Philips Avent ultra air night má extra veľké otvory, ktoré udržujú pokožku suchú, a fluorescentné tlačidlo, ktoré vám umožňuje ho vidieť aj pri vypnutom svetle
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Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Ľahko ho nájsť v tme

Ľahký a priedušný cumlík

  • S gombíkom žiariacim v tme

  • 0 – 6 m

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks

Nechajte pokožku dýchať

Nechajte pokožku dýchať

Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke dýchať a zostane tak jemná a suchá.

Ľahko ho nájsť, aj keď je svetlo vypnuté

Ľahko ho nájsť, aj keď je svetlo vypnuté

Gombík žiariaci v tme vám umožní rýchlo nájsť cumlík vášho dieťatka bez toho, aby ste museli rozsvietiť svetlo.

Ideálne zloženie pre pocit pohodlia

Ideálne zloženie pre pocit pohodlia

Každý detail cumlíka ultra air, vrátane silikónovej špičky, je navrhnutý tak, aby bol cumlík ľahký a pohodlný.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

354

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

04/09/2025

Česká republika

Česká republika

Moc se mi líbí že svítí!

Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷

Výhody

Svítí, úchop, tvar.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

22/11/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejlepší dudlík

Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.

Výhody

Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudlik

Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka

Výhody

Svítí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. Nabíjajte cumlík ultra air night na dennom/umelom svetle aspoň hodinu

  2. Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA preukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft 0 – 6 m a 6 – 18 m.

  3. Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po štyroch týždňoch používania.

  4. Svetová jednotka medzi cumlíkmi