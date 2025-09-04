Tento produkt už nie je dostupný
S gombíkom žiariacim v tme
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks
6-18 m
Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.
Žiariaci prvok vám v tme umožní rýchlo nájsť cumlík vášho dieťatka bez toho, aby ste museli rozsvietiť svetlo.
Pre naše cumlíky ultra soft a ultra air sme zámerne vybrali silikónový materiál, pretože je to bezpečný a inertný materiál, bežne používaný v zdravotníckych aplikáciách, bez obsahu nebezpečných chemikálií, endokrinných aktívnych látok (napr. BPA) a alergénov.
4.9
z 5
354
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
ennnnk0908
04/09/2025
Česká republika
Moc se mi líbí že svítí!
Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷
Výhody
Svítí, úchop, tvar.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík
Moury
22/11/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nejlepší dudlík
Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.
Výhody
Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík
Mrňucha
20/05/2022
Česká republika
Super dudlik
Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka
Výhody
Svítí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence
Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa.
Spotrebiteľské testy vykonané v rokoch 2016 – 2017 v USA ukázali, že v priemere 98 % bábätiek prijíma textúrované cumlíky Philips Avent, ktoré sa používajú v cumlíkoch ultra air a ultra soft.
Z hygienických dôvodov vymieňajte cumlíky za nové po 4 týždňoch používania.