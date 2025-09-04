VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu na produkty Philips Avent

E-shop s výrobkami Philips Avent nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
  • Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent ultra airCumlík

SCF376/23

4.9
| (354) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt
Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať
Pokojné cumľanie vďaka pohodliu vzduchu. Cumlík Philips Avent ultra air má mimoriadne veľké otvory na vzduch, ktoré udržia suchú pokožku. Má tlačidlo svietiace v tme, takže ho nájdete aj pri zhasnutom svetle. Má mimoriadne pevný cumlík pre rastúce zuby a ďasná.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Značka odporúčaná mamičkami po celom svete1

Ľahko ho nájsť v tme

Umožnite pokožke vášho dieťatka dýchať

  • S gombíkom žiariacim v tme

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 kusy

  • 18 m+

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Nechajte pokožku dieťaťa dýchať

Mimoriadne veľké prieduchy umožňujú pokožke vášho dieťaťa dýchať, takže zostane počas cmúľania suchšia.

Extra pevný cumlík

Extra pevný cumlík

Extra pevný cumlík rešpektuje prirodzený tvar podnebia, zubov a ďasien.

Dlhotrvajúce žiarenie v tme

Dlhotrvajúce žiarenie v tme

Žiariaci prvok vám v tme umožní rýchlo nájsť cumlík vášho dieťatka bez toho, aby ste museli rozsvietiť svetlo.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

354

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

04/09/2025

Česká republika

Česká republika

Moc se mi líbí že svítí!

Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷

Výhody

Svítí, úchop, tvar.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/13 dudlík

22/11/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Nejlepší dudlík

Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.

Výhody

Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre ultra air SCF376/14 Dudlík

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudlik

Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka

Výhody

Svítí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky.
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe online prieskumu spokojnosti, ktorý sa vykonal v roku 2024 globálne medzi 8 139 používateľmi značiek a produktov starostlivosti o matku a dieťa. 

  1. For hygiene reasons, replace pacifiers after 4 weeks of use.