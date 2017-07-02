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  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách
  • Hygiena na cestách

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventHrnček pre batoľatá

SCF600/12

4.8
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hygiena na cestách
Hrnček na pitie pre batoľatá Philips Avent je jednoduchým krokom od fľaše k hrnčeku. Veko s odklápacím krytom udržiava náustok vždy čistý, dokonca aj na cestách. Je prekvapivo odolný voči vyliatiu pri trasení alebo hodení do vzduchu, ale napriek tomu sa z neho ľahko pije
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Ľahko pije, ani kvapku nevyleje

Hygiena na cestách

  • 200 ml

  • Mäkký náustok, 6 m+

  • S držadlami

Mäkký náustok s patentovaným ventilom chrániacim pred rozliatím

Mäkký náustok s patentovaným ventilom chrániacim pred rozliatím

Patentovaný ventil pohára s náustkom Philips Avent reguluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj vtedy, keď sa pohár drží naopak alebo keď je položený naležato

Mäkký ohybný náustok pre uľahčenie prvých krokov

Mäkký ohybný náustok pre uľahčenie prvých krokov

Mäkký ohybný náustok je ideálny na prechod od dojčenia alebo fľaše k hrnčeku

Rukoväte sú tvarované tak, aby ich malé rúčky pohodlne držali

Rukoväte sú tvarované tak, aby ich malé rúčky pohodlne držali

Rukoväte sú špeciálne tvarované na pohodlné držanie v malých rúčkach. Rukoväte sa jednoducho nasadzujú, aby sa hrnčeky dali používať s rukoväťou, alebo bez nej

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/07/2017

Polska

Polska

Najlepszy!!!

Najlepszy, szkoda że już znaleźć nigdzie nie można, najstarszy syn był na ttch kubkach wychowany, młodszy syn też ale juz na nowszej wersji gdzie ochronka na ustnik przymocowane było do kubka gdzie plus zamienił sie w minus bo sie na nosku dziecka opierało, ale troszkę siły doroslego i wymontować można było, niestety sklepach nie widzę juz tych kubków, a te tzw pingwinki jakoś do mnie nie przemawiają. Córkę też chcialam na nich wychować choć w domu zostały kubki, ale w sklepie ustników nie wiedzę tylko jeden jedyny żółty ostatni etap nie ma białych i zielonych :-(

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/11 Kubek dla dziecka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/11 Kubek dla dziecka

20/05/2012

Polska

Polska

produkt łatwy w użytku dla każdego

ładny wygląd, prosty w obsłudze, można w każdej chwili dokupić ustniki, dobrze się myje, nie zmywają się napisy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Kubek jest rewelacyjny!

Kubek jest super. Idealnie spełnia swoje funkcje: jest łatwy w użytkowaniu (moja Córka nie miała problemu z chwyceniem kubka) i rzeczywiście ma dzióbek-niekapek :) Do tego bardzo przyjemna kolorystyka. Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF600/12 Kubek dla dziecka

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 