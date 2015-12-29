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  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
  • Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Avent VIANádobky Philips Avent na materské mlieko

SCF612/10

5
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie
Úložný systém Philips Avent je všestranný úložný systém, ktorý šetrí miesto a rastie s vaším dieťaťom. Na uloženie materského mlieka a detskej stravy môžete využívať ten istý pohár. Je vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent.
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Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*

Kompatibilné produkty
Sterilizátor detských fliaš

Sterilizátor detských fliaš

SCF291/00

Pohár na uloženie mlieka

Úložný systém Philips Avent pre jednoduché odkladanie

  • Skladovanie

Jednoduchá organizácia

Jednoduchá organizácia

Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu

Vhodný pre všetky odsávačky mlieka a cumlíky na fľaše Philips Avent

Nádobky na uskladnenie materského mlieka možno používať so všetkými odsávačkami mlieka a s cumlíkmi Philips Avent.

Pre použitie v chladničke/mrazničke

Poháre Philips Avent možno odkladať do chladničky alebo mrazničky a sú umývateľné v umývačke riadu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/12/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

doskonałe

mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

18/06/2015

Polska

Polska

Niezbędnik dla każdej mamy

Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

11/01/2015

Polska

Polska

polecam

Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm

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