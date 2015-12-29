Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Skladovanie
Jednoduché označenie pohárov a sledovanie dátumov a obsahu
Nádobky na uskladnenie materského mlieka možno používať so všetkými odsávačkami mlieka a s cumlíkmi Philips Avent.
Poháre Philips Avent možno odkladať do chladničky alebo mrazničky a sú umývateľné v umývačke riadu
5.0
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zoe41
29/12/2015
Polska
Overený kupujúci
doskonałe
mleko czy obiadek zapakowane, łatwe przechowywanie, można podgrzać w podgrzewaczu AVENT w kilka chwil i dzieciaczek już zajada, polecam też do zamrażania posiłków, trwałe więc przyda się i na długie lata
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
klio
18/06/2015
Polska
Niezbędnik dla każdej mamy
Jest to jeden z moich ulubionych produktów marki Avent. Idealnie sprawdza się zarówno w domu jak i w podróży. Służy mi szczególnie do przechowywania obiadków, które mogę szybko podgrzać w podgrzewaczu, gdyż kształt pojemnika jest idealnie przystosowany do niego. Przechowuję w nim nie tylko obiadek, lecz również owoce lub ugotowane warzywa i mleko. Jest wykonany z dobrej jakości materiału, łatwy w utrzymaniu czystości i niezwykle lekki.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
krysia123
11/01/2015
Polska
polecam
Używam tych pojemniczków od pewnego czasu. Są super! polecam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre VIA SCF612/10 Pojemniki Avent na pokarm