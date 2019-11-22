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Všetky rady

  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
  • Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetská fľaša Natural

SCF627/25

4.9
| (210) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše
Vďaka našej novej fľaši bude kŕmenie z fľaše prirodzenejšie – pre vaše dieťa i pre vás. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý umožňuje prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, takže kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše bude pre dieťa oveľa ľahšie.
Zobraziť všetky výhody

Dá sa ľahko skombinovať s dojčením

Najprirodzenejší spôsob kŕmenia z fľaše

  • 1 fľaša

  • 9 oz/260 ml

  • Cumlík na fľašu s pomalým prietokom

  • Cumlík na fľašu s prirodzeným tvarom

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Prirodzené prisatie vďaka širokému cumlíku na fľašu v tvare bradavky

Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.

Jedinečné lupienky, vďaka ktorým je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no nevťahuje sa dnu

Jedinečné lupienky, vďaka ktorým je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no nevťahuje sa dnu

Vďaka integrovaným lupienkom je cumlík na fľašu mäkký, ohybný, no pritom sa nevťahuje dnu. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

210

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

22/11/2019

Česká republika

Česká republika

funguje jak má

lahvičky lze použít spolu s kojením, miminko musí sát, proud mléka je srovnatelný

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

27/10/2018

Česká republika

Česká republika

Kvalitni lahvicka pro prvni krmeni z lahve

Tato lahvicka, z řady Natural, nas provazela prakticky od narozeni. Na zacatku mensi, pak tato vetsi. Lahvicka je lehka. Savicka ma idealni tvar, vhodna tedy i pri kojeni. Ma idealni prutok. Lahvicka se dobre drzi detem v rukach. Ocenuji velky vyber savicek na tyto lahve. Pouzivaly jsme do cca pul roku, pak jsme presly na obycejny tvar dudliku. Obcas udelam ale do teto lahvicky caj a mala bez problemu vypije.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF620/17 Dětská lahev Natural

28/05/2018

Česká republika

Česká republika

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Avent Dětská lahev Natural se dobře používá i myje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF693/17 Dětská lahev Natural

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