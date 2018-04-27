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  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
  • Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventCumlík na prirodzené kŕmenie

SCF656/27

4.6
| (9) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt
Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše
Cumlík Philips Avent Thick Feed je ideálny na hustejšiu stravu ako sú kaše alebo polievky. Cumlík má inovačný tvar okvetných listov, ktorý zaručuje pohodlné a prirodzené prisatie podobné prisatiu k bradavke, čím umožňuje jednoduchšie kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše.
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Prirodzený spôsob kŕmenia z fľaše

  • 2 kusy

  • Prietok na husté pokrmy

  • 6 m+

Cumlík bez obsahu BPA

Cumlík bez obsahu BPA

Tento cumlík je vyrobený zo silikónu – materiálu, ktorý neobsahuje BPA (V súlade so smernicou EÚ 2011/8/EÚ)

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Zdokonalený systém potláčajúci detskú koliku vďaka inovatívnemu dvojitému ventilu

Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.

Kompatibilné s fľašou na prirodzené kŕmenie Philips Avent Natural

Cumlíky na kŕmenie radu Natural odporúčame používať výlučne s fľašami radu Natural.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

9

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

4
3
2

27/04/2018

Magyarország

Magyarország

Jó, hogy van

Az idősebb babák a gyors átfolyást biztosító cumifej segítségével könnyen elfogyasztják a reggelire/vacsorára szánt anyatejet vagy tápszert.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi

24/04/2018

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Kiváló a reggeli és esti tejcsi elfogyasztásához...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF654/27 Natural etetőcumi

11/11/2021

Україна

Україна

Качественная, удобная

Покупали комплектом с бутылкой специально для прикорма. По началу я скептически относилась к информмации по поводу двойного клапана, но по факту спустя неделю заметила, что ситуация с коликами заметно улучшилась, что не может не радовать. Видимо лишний воздух не попадает в животик. Помимо того еще хочу отметить прочность, по сравнению с другой торговой маркой эта соска служила заметно дольше. В целом довольна, идеально подходит к бутылке, под активным воздействием первых зубов выдерживает стойко.

Výhody

коликов стало меньше, прочная

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF656/27 Соска Natural

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF656/27 Соска Natural

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011