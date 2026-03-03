Tento produkt už nie je dostupný
SCF670/01
260 ml
12 m+
Tento univerzálny štýlový hrnček pomáha udržovať nápoje pre batoľa čerstvé dlhšiu dobu
Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.
Náustok je navrhnutý tak, aby bol hryzuvzdorný a dosahoval vyšší prietok, pričom nádobka má vyššiu kapacitu pre aktívne batoľatá
Hodnotenie
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Nie je možné zameniť s inými hrnčekmi pre batoľatá Philips Avent