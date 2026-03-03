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Všetky rady

  • Nápoje udrží dlhšie čerstvé
  • Nápoje udrží dlhšie čerstvé

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventIzolovaný hrnček

SCF670/01

Nápoje udrží dlhšie čerstvé
Tento štýlový izolovaný hrnček Philips Avent s motívom zvieratiek je ideálny na vychádzky a cestovanie. Nápoje udrží dlhšie čerstvé. Súčasťou je aj náustok odolný voči prehryznutiu a ventil zabraňujúci rozliatiu.
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Hryzuvz. náustok a ochr. pred rozliatím

Nápoje udrží dlhšie čerstvé

  • 260 ml

  • 12 m+

Ideálny na univerzálne použitie, udržuje nápoje čerstvé

Ideálny na univerzálne použitie, udržuje nápoje čerstvé

Tento univerzálny štýlový hrnček pomáha udržovať nápoje pre batoľa čerstvé dlhšiu dobu

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Náustok chrániaci pred rozliatím s patentovaným ventilom

Patentovaný ventil kontroluje prietok a zabraňuje rozlievaniu aj v prípade, ak sa drží prevrátený naopak alebo sa ponechá položený naležato.

Náustok s vyšším prietokom, ktorý je hryzuvzdorný

Náustok s vyšším prietokom, ktorý je hryzuvzdorný

Náustok je navrhnutý tak, aby bol hryzuvzdorný a dosahoval vyšší prietok, pričom nádobka má vyššiu kapacitu pre aktívne batoľatá

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Nie je možné zameniť s inými hrnčekmi pre batoľatá Philips Avent