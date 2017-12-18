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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF751/00

2
| (3) Recenzie
Pite, nerozlievajte
Nový pohár s viečkom Philips Avent bez obsahu BPA obsahuje ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom a zaručuje ochranu pred vyliatím. Mäkký náustok a rúčky zabezpečia vášmu batoľaťu jednoduché pitie. Jednoduché pre vaše dieťa, praktické pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pitie bez rozlievania

  • 200 ml (7 oz)

  • 6 m+

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

Všetky časti sú umývateľné v umývačke riadu pre vyššie pohodlie

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Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA

Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.0

z 5

3

Recenzie

5
4

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Hrneček na parádu

Tento hrneček mám doma ve více vydáních a barvách, ale dítě z něj nechce pít, takže u nás neuspěl. je to škoda. Raději má lahvičku, tak snad časem se zadaří.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou

29/06/2019

Česká republika

Česká republika

Špatný výrobek

Výrobek je určen pro děti od 6.měsíců. Dala jsem ho synovi v 7.měsících a hrneček není vhodný. Má velmi velký průtok, pití z něj při naklonění teče proudem. Syn nestíhal pít a byl celý politý. Z výrobku jsem zklamaná. Zkusím ho dát až bude syn větší.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/05 Hrneček s hubičkou

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/05 Hrneček s hubičkou

16/10/2016

Česká republika

Česká republika

Pakárna

S výrobkem jsem maximálně nespokojená!!!!! Strašně špatně se z toho pije, průtok vody není plynulý, když se chcete napít, tak natahujete i strašně velké monožství vzduchu!!! Z lahvičky se dá pít jen když vyměním pítko za klasickou savičku, ale pokud bych chtěla by syn pil ze savičky, tak jsem mu mohla nechat klasickou flašku a nemusela jsem zbyteně vyhazovat peníze. Vůbec by mě nenapadlo, že to bude, tak strašné!!! Jsem naštvaná, že jsem si před narozením syna nakoupila pítka pro věkovou skupinu 6+, 12+ a 18+ vše 2x a teď je mi to k ničemu!!! Vyhozené peníze, Eshop mi to už nevezme zpět, protože to mám doma 7 měsíců.

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 