Tento produkt už nie je dostupný
SCF751/03
Pitie bez rozlievania
200 ml (7 oz)
6 m+
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Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.
Tento pohár Philips Avent je vyrobený z materiálov bez obsahu BPA.
2.0
z 5
3
Recenzie
Pěstounka
18/12/2017
Česká republika
Hrneček na parádu
Tento hrneček mám doma ve více vydáních a barvách, ale dítě z něj nechce pít, takže u nás neuspěl. je to škoda. Raději má lahvičku, tak snad časem se zadaří.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou
Anna1988
29/06/2019
Česká republika
Špatný výrobek
Výrobek je určen pro děti od 6.měsíců. Dala jsem ho synovi v 7.měsících a hrneček není vhodný. Má velmi velký průtok, pití z něj při naklonění teče proudem. Syn nestíhal pít a byl celý politý. Z výrobku jsem zklamaná. Zkusím ho dát až bude syn větší.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/05 Hrneček s hubičkou
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/05 Hrneček s hubičkou
Jitka
16/10/2016
Česká republika
Pakárna
S výrobkem jsem maximálně nespokojená!!!!! Strašně špatně se z toho pije, průtok vody není plynulý, když se chcete napít, tak natahujete i strašně velké monožství vzduchu!!! Z lahvičky se dá pít jen když vyměním pítko za klasickou savičku, ale pokud bych chtěla by syn pil ze savičky, tak jsem mu mohla nechat klasickou flašku a nemusela jsem zbyteně vyhazovat peníze. Vůbec by mě nenapadlo, že to bude, tak strašné!!! Jsem naštvaná, že jsem si před narozením syna nakoupila pítka pro věkovou skupinu 6+, 12+ a 18+ vše 2x a teď je mi to k ničemu!!! Vyhozené peníze, Eshop mi to už nevezme zpět, protože to mám doma 7 měsíců.
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Hrneček s hubičkou
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.