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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF751/07

4.1
| (72) Recenzie
Pite, nerozlievajte
Nový pohár s viečkom Philips Avent bez obsahu BPA obsahuje ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom a zaručuje ochranu pred vyliatím. Mäkký náustok a rúčky zabezpečia vášmu batoľaťu jednoduché pitie. Jednoduché pre vaše dieťa, praktické pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pitie bez rozlievania

  • 200 ml (7 oz)

  • 6 m+

Bez únikov! Potvrdené mamami

Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie sú jemné na dotyk a navrhnuté pre detské rúčky

Držadlá na učenie pomáhajú batoľaťu držať pohár a samostatne piť. Držadlá sú navrhnuté tak, aby umožňovali dieťaťu jednoduché uchopenie, a majú zároveň pogumovanú protišmykovú rukoväť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.1

z 5

72

Recenzie

04/06/2020

Polska

Polska

Sprawdzajcie co kupujecie

Na stronie Rossmana jest pokazany model SCF751 A w sklepie na półce jest model SCF746 Czyli opcja bez zaworka .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

02/03/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Sucha podłoga

Przy wprowadzeniu innych produktów niż mleko zaczęliśmy podawać wodę. Podajemy do ręki gotowi do wycierania podłogi a tu nic nie kapie. Dziecko zadowolone bo silikonowy dziubek pozwala trochę pogryzc a trochę się napić. My zadowoleni bo nic nie trzeba suszyć. Polecamy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

15/06/2015

Polska

Polska

Ten produkt jest super:)

Kubeczek jest świetny, naprawde nie kapie i bardzo szybko dziecko uczy sie z niego pić a kształt rączek jest idealny dla małego dziecka:)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF751/00 Kubek z ustnikiem

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 