Tento produkt už nie je dostupný
SCF753/05
Pitie bez rozlievania
9 oz/260 ml
12 m+
Tvrdý náustok
Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.
Jednoducho odstráňte ventil a pohár s viečkom sa zmení na pohár s voľným prietokom.
Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.
3.9
z 5
42
Recenzie
zdebrozova
05/07/2018
Česká republika
hrneček se dobře drží v ruce a opravdu neteče
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753/07 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička doporučuju, protože se hrneček dobře drží v ruce a opravdu neteče.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/07 Hrneček s hubičkou
Brozova
04/07/2018
Česká republika
Kvalitní produkt
Philips Avent Hrneček s hubičkou SCF753 Pití bez rozlití, 260 ml, 12m+, tvrdá hubička - kvalitní produkt, mohu doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou
hanysek0401
25/06/2018
Česká republika
SUPER VÝROBEK!
Hrneček s hubičkou Philips Avent jsme právě vyzkoušeli,a jsme moc spokojenni.Malému se líbí i obrázek,ale hlavně pítko je super.Nevidím na hrníčku žádné nedostatky.Uvažuji i o pořízení druhého hrníčku,protože mám prcky dva a přetahují se o jeden.nedostatky Všem maminkám doporučuji pořízení tohoto hrníčku s oušky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF753/06 Hrneček s hubičkou
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