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  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte
  • Pite, nerozlievajte

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventPohár s náustkom

SCF755/00

3.3
| (15) Recenzie
Pite, nerozlievajte
Nový pohár s viečkom Philips Avent bez obsahu BPA obsahuje ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom a zaručuje ochranu pred vyliatím. Náustok odolný voči prehryznutiu a rúčky zabezpečia vášmu batoľaťu jednoduché pitie. Jednoduché pre vaše dieťa, praktické pre vás.
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Jednoduchý prechod od fľaše na hrnček

Pite, nerozlievajte

  • Pitie bez rozlievania

  • 340 ml (12 oz)

  • 18 m+

Bez únikov! Potvrdené mamami

Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.

Jednoduchá premena na pohár s voľným prietokom

Jednoducho odstráňte ventil a pohár s viečkom sa zmení na pohár s voľným prietokom.

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok obmedzuje zaklonenie hlavy

Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.3

z 5

15

Recenzie

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Чашка з носиком

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Чашка з носиком

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Tilaga tass

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Tilaga tass

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 