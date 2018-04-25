Tento produkt už nie je dostupný
SCF755/00
Pitie bez rozlievania
340 ml (12 oz)
18 m+
Už žiadny neporiadok! Nový ventil, ktorý bude čoskoro chránený patentom, zabezpečuje, že voda vyteká len vtedy, keď dieťa pije z náustku.
Jednoducho odstráňte ventil a pohár s viečkom sa zmení na pohár s voľným prietokom.
Šikmý náustok je navrhnutý tak, aby pomohol batoľatám ľahko sa po prvýkrát napiť bez nadmerného zaklonenia hlavy.
3.3
z 5
15
Recenzie
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Чашка з носиком
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Чашка з носиком
Piia
28/07/2017
Eesti
Väga hea
Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Tilaga tass
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF755/00 Tilaga tass
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.