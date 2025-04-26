Tento produkt už nie je dostupný
Značka číslo 1 odporúčaná mamičkami po celom svete*
Vďaka digitálnemu teplomeru do kúpeľa a detskej izby môžete jednoducho zistiť ideálnu teplotu kúpeľa alebo detskej izby. Dieťatko sa najlepšie cíti, keď je teplota vody pri kúpeli v rozmedzí 36,5 °C až 38 °C. Teplota nad 39 °C je už príliš vysoká a vaše bábätko by sa mohlo popáliť! Počas spánku sa bábätká najlepšie cítia v miestnosti s teplotou približne 18 °C.
Produkty, ktoré sú v súlade s normami pre hračky, sa dôkladne testovali, aby sa zaistilo, že sú úplne bezpečné a vyhovujú týmto normám.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
merilynn
26/04/2025
Slovensko
Spoľahlivý a odolný teplomer
Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.
Výhody
spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný
Nevýhody
(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer