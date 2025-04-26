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  • Presná teplota
  • Presná teplota
  • Presná teplota
  • Presná teplota
  • Presná teplota
  • Presná teplota

Tento produkt už nie je dostupný

Philips AventDetský kúpeľňový a izbový teplomer

SCH550/20

4.2
| (10) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt
Presná teplota
Digitálny teplomer Philips Avent do kúpeľne a spálne funguje ako bežný spôsob sledovania teploty v detskej izbe a v kúpeľni. Bol tiež navrhnutý a otestovaný ako bezpečná, zábavná hračka do kúpeľa.
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Detský teplomer pláva na vode

Presná teplota

  • Modrý kvet

Presné údaje o teplote pre kúpeľňu alebo spálňu

Vďaka digitálnemu teplomeru do kúpeľa a detskej izby môžete jednoducho zistiť ideálnu teplotu kúpeľa alebo detskej izby. Dieťatko sa najlepšie cíti, keď je teplota vody pri kúpeli v rozmedzí 36,5 °C až 38 °C. Teplota nad 39 °C je už príliš vysoká a vaše bábätko by sa mohlo popáliť! Počas spánku sa bábätká najlepšie cítia v miestnosti s teplotou približne 18 °C.

Vyhovuje všetkým príslušným normám pre hračky a bezpečnosť

Vyhovuje všetkým príslušným normám pre hračky a bezpečnosť

Produkty, ktoré sú v súlade s normami pre hračky, sa dôkladne testovali, aby sa zaistilo, že sú úplne bezpečné a vyhovujú týmto normám.

Pláva na vode

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

10

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

4
3
2

26/04/2025

Slovensko

Slovensko

Spoľahlivý a odolný teplomer

Teplomer som kúpila pred pár rokmi vo výpredaji a používame ho v kancelárii, aby sme vedeli objektívne rozhodnúť, kedy ešte netreba alebo už treba zapínať klímu. Spoľahlivo a rýchlo meria teplotu v miestnosti, viackrát sme ho použili aj na vodu, keď haproval bojler. Aj vizuálne je teplomer veľmi pekný a dobre navrhnutý. Výmena batérií po pár rokoch bola intuitívna a jednoduchá.

Výhody

spoľahlivý, odolný, prakticky nezničiteľný

Nevýhody

(kvôli vodeodolnosti som si myslela, že batérie sa nedajú vymeniť, kým som to neskúsila)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Detský kúpeľňový a izbový teplomer

07/11/2013

Polska

Polska

Jest bardzo praktyczny

termometr jest swietny. lezy u mojego dziecka w łozeczku. jest bezpieczny gdy mała nim sie bawi. spwadza sie w pokoju I łazience.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

24/07/2013

Polska

Polska

świetny produkt

kupiłam termometr na wyprzedazy, switnie sie spisuje w sypialni I do wanny. Obecnie termometr znajduje się w łóżeczku mojej córki, mogę nabierzonco spr. jaka ma temperature. Najważniejsze jest to ze product jest bezpieczny I nie zrobi krzywdy dziecku.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SCH550/20 Dziecięcy termometr do kąpieli i pokoju

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