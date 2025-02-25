1 fľaša
9 oz/260 ml
Cumlík so stredným prietokom
3 – 6 m
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.8
z 5
171
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Jirkoslav III.
25/02/2025
Česká republika
Mimino je spokojené, nevyjádřilo žádné námitky, takže dobrý
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Andula_1
06/11/2024
Česká republika
Zamestnanec spoločnosti Philips
Super lahvička!
[Employee of philipsglobal] S lahvičkou jsem maximálně spokojená. Chválím Airfree ventil, myslím, že opravdu funguje!
Výhody
Airfree ventil
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
František Utrhprovaz
16/10/2024
Česká republika
Zatím nejlepší lahvička, co jsme vyzkoušeli
Zkusili jsme lahvičky od vícero výrobců, ale u této jsme zůstali. Dítě lahvičku přijalo jako by nic, snadno se udržuje, čistí a je kompatibilní s dalšími příslušenstvími značky AVENT. Nejvíce nás však potěšilo, že dítě nepolyká vzduch, netrápí ho tolik bolení bříška a nám to konečně dává alespoň pár hodin spánku navíc!!!
Výhody
Komfort dítěte, čištění
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY673 Dětská lahvička s ventilem Airfree
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, ako pri kŕmení z prsníka