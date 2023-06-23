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Detské fľaše a cumlíky
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Philips Avent Natural Response Detská fľaša s ventilom Airfree
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SCY673/81
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Príručka s dôležitými informáciami
Návod na použitie
AventTesniaci disk fľaše na kŕmenie
AventVetrací otvor AirFree
AventSkrutkovací krúžok fľaše na kŕmenie
AventKryt fľaše na kŕmenie
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