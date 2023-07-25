Dostupné v
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s pomalým prietokom
0 – 3 m
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.
Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.
Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.
4.9
z 5
288
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Anetice86
25/07/2023
Česká republika
Natural Response SCY900 Dětská lahev
Tato lahvička je ideální pro novorozence a je to pro velký pomocník, když nejsem doma. Miminko nemá vůbec problém střídat prso a lahvičku. Má ergonomický tvar a dobře se drží v ruce. Nikde nic neteče. Je kompatibilní s dalšími lahvičkami Philips Avent. Díky savičce miminko nepolyká vzduch a potom ho netrápí bříško. Mohu doporučit.
Výhody
ergonomie, kompatibilita s ostaními produkty
Nevýhody
nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
Timka800
24/07/2023
Česká republika
I přes vyšší cenu velká spokojenost.
Antikolikový systém funguje bezchybně a pomáhá dceři hladce pít. S mytím není žádný problém. Je však třeba vzít v úvahu cenu, která je ve srovnání s konkurencí vyšší. V tomto případě je však s poměrem cena/výkon naprostá spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
Alžbětka2
24/07/2023
Česká republika
Skvělá lahvička!
Lahvičku Philips AVENT Natural Response doporučujeme všemi 10! Má za mě ideální velikost, dobře se drží v ruce a je z kvalitního materiálu. Údržba je bezproblémová, dobře se vymyjie a nikde nezůstávají žádné nečistoty. S kombinací savičky je miminko bez bolesti bříška.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011