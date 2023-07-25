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Všetky rady

  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
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  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
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  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
  • Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

Philips Avent Natural ResponseDetská fľaša

SCY900/01

4.9
| (288) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

Dostupné v

125 ml (4 oz)
125 ml (4 oz)
260 ml (9 oz)
260 ml (9 oz)
Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa
Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Deti môžu piť, prehltnúť a dýchať vo vlastnom rytme, podobne ako na prsníku, čo uľahčuje kombináciu dojčenia a kŕmenia z fľaše.
Zobraziť všetky výhody

Cumlík, ktorý funguje podobne ako prsník

Podporuje individuálny rytmus pitia dieťaťa

  • 1 fľaša

  • 125 ml/4 oz

  • Cumlík s pomalým prietokom

  • 0 – 3 m

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík uvoľňuje mlieko, keď dieťa aktívne pije

Cumlík, ktorý sa chová ako prirodzený, funguje podľa prirodzeného rytmu kŕmenia dieťaťa, vďaka čomu je jednoduché kombinovať dojčenie a kŕmenie z fľaše. Cumlík má jedinečný otvor, ktorý uvoľňuje mlieko len vtedy, keď dieťa aktívne pije. Takže, keď si dieťa urobí prestávku na prehltnutie a nadýchnutie, pozastaví sa aj tok mlieka.

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Prirodzené prisatie s cumlíkom v tvare prsníka

Široký, mäkký a ohybný cumlík je navrhnutý tak, aby imitoval tvar a pocit z prsníka a pomohol dieťaťu pohodlne sa prisať a kŕmiť.

Nájsť správny cumlík je dôležité

Nájsť správny cumlík je dôležité

Všetci sa učíme vlastným tempom. Sanie je schopnosť a niektoré bábätká sa to naučia rýchlejšie ako ostatné. Preto niektoré bábätká môžu na začiatku využiť náš cumlík „First Flow“ (cumlík 0), a až potom prejsť na cumlíky Natural Response. Prejdite na cumlík „First Flow“, keď vaše bábätko pije 50 ml/1,7 unce dlhšie ako 20 minút pomocou cumlíkov Natural Response. Vyskúšajte cumlík Natural Response s vyšším prietokom, ak sa vaše bábätko hrá s cumlíkom namiesto pitia alebo je frustrované. Ak problémy s kŕmením pretrvávajú, poraďte sa s lekárom.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

288

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2

25/07/2023

Česká republika

Česká republika

Natural Response SCY900 Dětská lahev

Tato lahvička je ideální pro novorozence a je to pro velký pomocník, když nejsem doma. Miminko nemá vůbec problém střídat prso a lahvičku. Má ergonomický tvar a dobře se drží v ruce. Nikde nic neteče. Je kompatibilní s dalšími lahvičkami Philips Avent. Díky savičce miminko nepolyká vzduch a potom ho netrápí bříško. Mohu doporučit.

Výhody

ergonomie, kompatibilita s ostaními produkty

Nevýhody

nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

I přes vyšší cenu velká spokojenost.

Antikolikový systém funguje bezchybně a pomáhá dceři hladce pít. S mytím není žádný problém. Je však třeba vzít v úvahu cenu, která je ve srovnání s konkurencí vyšší. V tomto případě je však s poměrem cena/výkon naprostá spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

24/07/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělá lahvička!

Lahvičku Philips AVENT Natural Response doporučujeme všemi 10! Má za mě ideální velikost, dobře se drží v ruce a je z kvalitního materiálu. Údržba je bezproblémová, dobře se vymyjie a nikde nezůstávají žádné nečistoty. S kombinací savičky je miminko bez bolesti bříška.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Natural Response SCY900 Dětská lahev

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