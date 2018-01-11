Tento produkt už nie je dostupný
SH70/50
Predaj skončil
Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH71
Náhradné holiace hlavy SH70 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 7000 (S7xxx) a s holiacimi strojčekmi série Star Wars SW7700.
Novo navrhnuté čepele jemne odrežú chĺpky v najoptimálnejšej polohe odrezania a tak znižujú podráždenie spôsobené ťahaním a vytrhávaním.
Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.
3.4
z 5
24
Recenzie
pepe64
11/01/2018
Česká republika
Výáborný produkt
Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy
Wojtek72
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
KrzysztofG1900
07/08/2017
Polska
Super
To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące