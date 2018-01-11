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  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71
  • Model SH70 bol nahradený modelom SH71

Tento produkt už nie je dostupný

Holiace hlavy

SH70/50

3.4
| (24) Recenzie
Model SH70 bol nahradený modelom SH71
Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chĺpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon. Kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 7000.
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Pre najlepšie výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Model SH70 bol nahradený modelom SH71

  • Predaj skončil

  • Môžete si zakúpiť holiacu jednotku SH71

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 7000

Náhradné holiace hlavy pre holiace strojčeky série 7000

Náhradné holiace hlavy SH70 sú kompatibilné s holiacimi strojčekmi série 7000 (S7xxx) a s holiacimi strojčekmi série Star Wars SW7700.

Čepele GentleTrack umožňujú hladké oholenie šetrné k pokožke

Čepele GentleTrack umožňujú hladké oholenie šetrné k pokožke

Novo navrhnuté čepele jemne odrežú chĺpky v najoptimálnejšej polohe odrezania a tak znižujú podráždenie spôsobené ťahaním a vytrhávaním.

Holiaci strojček Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Holiaci strojček Super Lift & Cut umožňuje pohodlné a hladké oholenie

Dvojčepeľový systém zabudovaný do nášho elektrického holiaceho strojčeka zdvíha chĺpky a umožňuje pohodlné a hladké oholenie pod úroveň pokožky.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.4

z 5

24

Recenzie

11/01/2018

Česká republika

Česká republika

Výáborný produkt

Dlohá výdrž baterie,hladce holí a padne výborně do ruky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Holicí hlavy

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

07/08/2017

Polska

Polska

Super

To moja druga golarka firmy Philips Jest super polecam

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SH70/50 Głowice golące

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