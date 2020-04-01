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Tento produkt už nie je dostupný

2000 seriesOriginálne bezdrôtové slúchadlá do uší

SHB2515WT/10

4.7

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Melódia za melódiou, tón za tónom

Buďte slobodní. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú neuveriteľných 100 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Vychutnajte si skvelý zvuk všetkých tónov a priamy prístup k virtuálnemu asistentovi vášho telefónu. Spomenul snáď niekto výlet?

Zobraziť všetky výhody

Melódia za melódiou, tón za tónom

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

  • Čierna

Monofónny režim, ak chcete počúvať hudbu len jedným uchom

Kryty na špičky do ucha malých, stredných a veľkých rozmerov, ktoré sa vám perfektne prispôsobia

Zabudovaný mikrofón s potlačením ozveny pre čistý zvuk

Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

01/04/2020

Slovensko

Slovensko

Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou

Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.

Výhody

Bezdrôtové, dlhá výdrž

Nevýhody

Veľká kolíska

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Dátum použitia 2019-12-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší

Dátum použitia 2019-12-01

03/12/2021

Česká republika

Česká republika

sluchátka

SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Dátum použitia 2021-11-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Dátum použitia 2021-11-03

09/11/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!

Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!

Výhody

Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.

Nevýhody

Nic podstatného mě nenapadá...

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Dátum použitia 2020-10-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší

Dátum použitia 2020-10-09

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