Tento produkt už nie je dostupný
SHB2515WT/10
Melódia za melódiou, tón za tónom
Buďte slobodní. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá do uší poskytujú neuveriteľných 100 hodín prehrávania vďaka prenosnému nabíjaciemu puzdru. Vychutnajte si skvelý zvuk všetkých tónov a priamy prístup k virtuálnemu asistentovi vášho telefónu. Spomenul snáď niekto výlet?
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Čierna
Už žiadne otravné ozveny počas telefonických rozhovorov. Vďaka funkcii akustického potlačenia ozveny bude vaše pripojenie vždy jasné a bez rušenia.
4.7
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zulu8
01/04/2020
Slovensko
Super bezdrôtové slúchadlá s výbornou výdržou
Výborné bezdrôtové slúchadlá, s dobrou výdržou a navyše kolískou, ktorá slúži ako power bank nie len na nabíjanie slúchadiel ale aj mobilného telefónu. Veľmi jednoduché spárovanie s mobilom alebo počítačom cez Buetooth. Zvuk je prekvapivo naozaj veľmi kvalitný s porovnaním s lacnými verziami podobných slúchadiel na trhu. Určite odporúčam. Ovládanie je veľmi jednoduché a prirodzené. Je to veľký pomocník pri konferečných hovoroch ale aj pri počúvaní hudby. Jedinou nevýhodou je, že kolíska je neprakticky veľká na cesty do vrecka. Je to ale len malá daň za neuveriteľne dlhú výdrž, ktorá je pre užívateľa veľkým komfortom.
Výhody
Bezdrôtové, dlhá výdrž
Nevýhody
Veľká kolíska
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Dátum použitia 2019-12-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Originálne bezdrôtové slúchadlá do uší
Dátum použitia 2019-12-01
Zdenka07
03/12/2021
Česká republika
sluchátka
SKVĚLÝ VÝROBEK. PERFEKTNÍ ZVUK, OVLÁDÁNÍ A PŘEDEVŠÍM VÝDRŽ.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Dátum použitia 2021-11-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515WT Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Dátum použitia 2021-11-03
David M.
09/11/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Velmi dobrý zvuk za dobré peníze!
Se sluchátky jsem velmi spokojen, lze je spárovat s více zařízeními a připojovat dle potřeby. Např. natírám plot, připojím tablet a poslouchám při práci audioknihy nebo hudbu. Velmi dlouhá výdrž a i překvapivě dobrý zvuk. Jen je potřeba sluchátko zatlačit dostatečně hluboko do ucha, najít komfortní polohu a zvuk je až nečekaně velmi dobrý. Pokud vychytáte dobrou cenu je to výhodná koupě, velmi doporučuji!
Výhody
Velmi dobrý zvuk a dobře drží připojení, dostatečná baterie.
Nevýhody
Nic podstatného mě nenapadá...
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Dátum použitia 2020-10-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series SHB2515BK Skutečně bezdrátová sluchátka do uší
Dátum použitia 2020-10-09