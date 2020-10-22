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  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
  • Pocíťte to. BASS+
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Tento produkt už nie je dostupný

Náhlavná súprava Bluetooth

SHB3175WT/00

4
| (1) Recenzia

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Pocíťte to. BASS+
Slúchadlá Philips BASS+ prinášajú mohutné výrazné basy v elegantnom a robustnom dizajne. Skvelý vzhľad, vynikajúci zvuk a vysoká hodnota. Bezdrôtové slúchadlá Bluetooth zakrývajúce uši sú určené pre tých, ktorí oceňujú bíty s bohatšími basmi bez zbytočne veľkých rozmerov.
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Pocíťte to. BASS+

  • 40 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Na uši

  • Mäkké vankúšiky na uši

  • Kompaktné skladanie

40 mm neodýmiové reproduktory

40 mm neodýmiové reproduktory

40 mm neodýmiové reproduktory produkujúce mohutné výrazné basy

Padnú skutočne každému

Padnú skutočne každému

Vďaka otočnému dizajnu náušníkov a nastaviteľnému hlavovému oblúku padnú skutočne každému.

Mohutné výrazné basy, ktoré pocítite

Mohutné výrazné basy, ktoré pocítite

Výkonné basy na umocnenie poslucháčskeho zážitku. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom slúchadiel. Špeciálne navrhnutý basový otvor a špeciálne vyladené budiče produkujú mimoriadne nízke frekvencie, ktoré dodávajú slúchadlám jedinečný zvuk Bass+. Samostatný akustický objem sa používa na zaistenie vysokej konzistencie výkonu basov u všetkých nahrávok.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

5
3
2
1

22/10/2020

Česká republika

Česká republika

V technických parametroch chýba priame pripojenie

Ja som kúpil tieto slúchadlá, dajú sa pripojiť aj káblom k zdroju signálu. V balení je aj káblik dĺžky asi 1 m na oboch stranách je jack M 3,5 mm. Nikde v technických špecifikáciách slúchadiel to nie je uvedené.

Výhody

Pripojenie BT i káblom

Nevýhody

Neviem

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3175BK Bluetooth sluchátka

Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3175BK Bluetooth sluchátka

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