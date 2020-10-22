Tento produkt už nie je dostupný
SHB3175WT/00
40 mm budiče/zatvorené vzadu
Na uši
Mäkké vankúšiky na uši
Kompaktné skladanie
40 mm neodýmiové reproduktory produkujúce mohutné výrazné basy
Vďaka otočnému dizajnu náušníkov a nastaviteľnému hlavovému oblúku padnú skutočne každému.
Výkonné basy na umocnenie poslucháčskeho zážitku. Nenechajte sa oklamať elegantným dizajnom slúchadiel. Špeciálne navrhnutý basový otvor a špeciálne vyladené budiče produkujú mimoriadne nízke frekvencie, ktoré dodávajú slúchadlám jedinečný zvuk Bass+. Samostatný akustický objem sa používa na zaistenie vysokej konzistencie výkonu basov u všetkých nahrávok.
4.0
z 5
1
Recenzia
Jozefgot
22/10/2020
Česká republika
V technických parametroch chýba priame pripojenie
Ja som kúpil tieto slúchadlá, dajú sa pripojiť aj káblom k zdroju signálu. V balení je aj káblik dĺžky asi 1 m na oboch stranách je jack M 3,5 mm. Nikde v technických špecifikáciách slúchadiel to nie je uvedené.
Výhody
Pripojenie BT i káblom
Nevýhody
Neviem
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3175BK Bluetooth sluchátka
Táto recenzia bola vytvorená pre SHB3175BK Bluetooth sluchátka
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