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Bezdrôtové slúchadlá pre domáce kino

SHC8585/00

Vaše osobné domáce kino

Zvuk počúvame trojrozmerne, preto tieto slúchadlá reprodukujú trojrozmerné zvukové pole, čo predstavuje najlepší spôsob počúvania hudby aj filmov z domáceho kina.

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Úplne pohlcujúci bezšnúrový priestorový zvuk

Vaše osobné domáce kino

  • SRC WOW priestorový zvuk

  • Nabíjací dok

Tvarované vankúšiky do uší zaručujú pohodlné prispôsobenie

Tvar pribalených ergonomických, trojrozmerných vankúšikov do uší zabezpečuje rovnomernú záťaž a pohodlnejšie prispôsobenie.

Automatické ladenie zabezpečuje príjem naladenej frekvencie

Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.

3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.

Technické špecifikácie

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