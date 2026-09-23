Tento produkt už nie je dostupný
SHC8585/00
Vaše osobné domáce kino
Zvuk počúvame trojrozmerne, preto tieto slúchadlá reprodukujú trojrozmerné zvukové pole, čo predstavuje najlepší spôsob počúvania hudby aj filmov z domáceho kina.
SRC WOW priestorový zvuk
Nabíjací dok
Tvar pribalených ergonomických, trojrozmerných vankúšikov do uší zabezpečuje rovnomernú záťaž a pohodlnejšie prispôsobenie.
Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.
Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľných v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú na uši.
Hodnotenie