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  • Basové prieduchy
  • Basové prieduchy
  • Basové prieduchy

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší

SHE1350/00

4.8
| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Basové prieduchy
Vďaka zvýšenému výkonu basov prinášajú tieto slúchadlá do uší kvalitnú hudbu pohodlne priamo do vašich uší.
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pre vylepšený zvuk

Basové prieduchy

  • 14,8 mm budiče/otvorená zadná strana

  • Slúchadlo do ucha

Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku

Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.

14,8 mm budič reproduktora optimalizuje pohodlie nosenia

14,8 mm budič reproduktora je dostatočne malý na dokonalé prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

18/01/2023

Česká republika

Česká republika

Už se nevyrábí

Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

27/11/2016

Česká republika

Česká republika

Kvalitní sluchátka

Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

09/09/2013

Česká republika

Česká republika

kvalitní produkt za nízkou cenu

I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší

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