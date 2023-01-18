Tento produkt už nie je dostupný
14,8 mm budiče/otvorená zadná strana
Slúchadlo do ucha
Basové otvory umožňujú pohyb vzduchu pre dosiahnutie lepšieho zvuku s bohatými basmi.
14,8 mm budič reproduktora je dostatočne malý na dokonalé prispôsobenie a dostatočne veľký na poskytovanie ostrého, neskresleného zvuku. Ideálna veľkosť zaručuje zážitok z počúvania.
4.8
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
brebtalka
18/01/2023
Česká republika
Už se nevyrábí
Velká škoda, vyhovovaly mi tvarem, cenou, životností na 100 %. Takové už neseženu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší
Monysek
27/11/2016
Česká republika
Kvalitní sluchátka
Kvalitní sluchátka, která vydrží všechno. Nosím je v uších skoro pořád, dokonce s nimi i usínám. Mám je už dva roky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší
mop64
09/09/2013
Česká republika
kvalitní produkt za nízkou cenu
I přestože jsem se k nim choval neuctivě poctivě a výborně slouží doposud.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1350 Sluchátka do uší