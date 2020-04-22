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  • Prenikavé piesne. Jasné hovory.
  • Prenikavé piesne. Jasné hovory.
  • Prenikavé piesne. Jasné hovory.
  • Prenikavé piesne. Jasné hovory.

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá do uší s mikrofónom

SHE1405BK/10

3.5
| (4) Recenzie
Prenikavé piesne. Jasné hovory.
Prepínajte zo zoznamu prehrávaných súborov na podcasty a na hovory za pár sekúnd. Dokonale vyladené zvukové neodýmiové budiče a pasívne potláčanie hluku dodávajú jasný zvuk. Vymeniteľné kryty na slúchadlá do uší v troch veľkostiach vám umožnia nájsť tie, ktoré vám najlepšie sadnú.
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Prehrávajte hudbu a volajte

Prenikavé piesne. Jasné hovory.

Čistý zvuk

Naplno sa oddajte podcastu. Kochajte sa hudbou. Oválna akustická trubica a tri veľkosti vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá do uší zaisťujú dokonalú izoláciu. Vychutnajte si pohodlné počúvanie a poriadnu pasívnu izoláciu hluku.

Diaľkové ovládanie na kábli. Jednoducho prepínajte medzi zoznamom skladieb a hovormi

Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu, a to vďaka diaľkovému ovládaniu na kábli.

Kábel s dĺžkou 1,2 m

Tieto slúchadlá do uší disponujú 1,2 m káblom. Vďaka mäkkej gumovej kotve medzi slúchadlami a káblami, ktorá chráni pripojenie káblov, zvuk do slúchadiel prichádza nepretržite.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.5

z 5

4

Recenzie

4
2

22/04/2020

Polska

Polska

Spoko

Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.

Výhody

jakość, cena

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

09/11/2021

Україна

Україна

Отличный звук.

Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.

Výhody

Цена. качество звука.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном

12/10/2017

Polska

Polska

Trzeszcząca słabizna za marne grosze.

Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

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