Tento produkt už nie je dostupný
SHE1405BK/10
Naplno sa oddajte podcastu. Kochajte sa hudbou. Oválna akustická trubica a tri veľkosti vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá do uší zaisťujú dokonalú izoláciu. Vychutnajte si pohodlné počúvanie a poriadnu pasívnu izoláciu hluku.
Pozastavte hudbu a prijmite hovor. Všetko bez dotyku smartfónu, a to vďaka diaľkovému ovládaniu na kábli.
Tieto slúchadlá do uší disponujú 1,2 m káblom. Vďaka mäkkej gumovej kotve medzi slúchadlami a káblami, ktorá chráni pripojenie káblov, zvuk do slúchadiel prichádza nepretržite.
3.5
z 5
4
Recenzie
22/04/2020
Polska
Spoko
Dobre słuchawki. Można je kupić w dobrych pieniądzach, co też jest dużym plusem. Słychać wszystko czysto i wyraźnie, mikrofon też bardzo ładnie zbiera dźwieki.
Výhody
jakość, cena
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
09/11/2021
Україна
Отличный звук.
Отличный звук, лёгкие, компактные. стильные. Наушники добротные и качественные, покупкой доволен.
Výhody
Цена. качество звука.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Навушники-вкладиші з мікрофоном
Beater
12/10/2017
Polska
Trzeszcząca słabizna za marne grosze.
Trzeszcząca słabizna za marne grosze. Basy zerowe, brak dodatkowego oprogramowania.
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE1405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem