VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Ovládnite svoj štýl
  • Ovládnite svoj štýl
  • Ovládnite svoj štýl
  • Ovládnite svoj štýl
  • Ovládnite svoj štýl
  • Ovládnite svoj štýl

Tento produkt už nie je dostupný

1000 seriesSlúchadlá do uší s mikrofónom

SHE2405PP/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Ružovo-fialové
Ružovo-fialové
Čierna
Čierna
Ovládnite svoj štýl
Dodajte svojmu dňu odvážny rytmus. Tieto slúchadlá do uší sú k dispozícii v štyroch jasných farebných odtieňoch a môžu sa pochváliť priesvitným krytom s farebnými káblami. Prečo splynúť s okolím, keď ste sa zrodili k výnimočnosti?
Zobraziť všetky výhody

Ovládnite svoj štýl

  • 8,6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • integrovaný mikrofón

  • Ružové a fialové

  • Do uší

Jasné farebne odstupňované káble. Priesvitné telo reproduktora

Povedzte to nahlas pomocou jasných farebne odstupňovaných káblov a priesvitného tela reproduktora.

8,6 mm neodýmiové akustické budiče. Svieži a čistý zvuk

8,6 mm neodýmiové akustické budiče poskytujú svieži a čistý zvuk.

Oválna akustická trubica. Pohodlná a pasívna izolácia hluku

Vďaka oválnemu tvaru týchto slúchadiel do uší si môžete vychutnávať hudbu v skutočnom pohodlí. Ponúkajú maximálnu pasívnu izoláciu hluku a dokonale padnú vďaka trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/11/2020

Polska

Polska

Dobre i tanie

Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!

Výhody

Cena, jakość dźwięku, wygoda

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Jakość/Cena

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam

Výhody

Dźwięk, Design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky