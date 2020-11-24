Tento produkt už nie je dostupný
SHE2405PP/00
Dostupné v
8,6 mm budiče/zatvorené vzadu
integrovaný mikrofón
Ružové a fialové
Do uší
Povedzte to nahlas pomocou jasných farebne odstupňovaných káblov a priesvitného tela reproduktora.
8,6 mm neodýmiové akustické budiče poskytujú svieži a čistý zvuk.
Vďaka oválnemu tvaru týchto slúchadiel do uší si môžete vychutnávať hudbu v skutočnom pohodlí. Ponúkajú maximálnu pasívnu izoláciu hluku a dokonale padnú vďaka trom veľkostiam vymeniteľných gumených krytov na slúchadlá.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Domcio8
24/11/2020
Polska
Dobre i tanie
Słuchawki świetnie sprawują się podczas biegania, nie wypadają z uszu i grają na prawdę dobrze. Dodatkowo cena, która wg mnie jest rewelacyjna, zdecydowanie polecam!
Výhody
Cena, jakość dźwięku, wygoda
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405BK Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
24/04/2020
Polska
Jakość/Cena
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Zwykłe i wygodne słuchawki do telefonu czy walkmena. Lekkie i wygodne. Do tego mamy możliwość wyboru różnego koloru. Polecam
Výhody
Dźwięk, Design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 1000 series SHE2405PP Słuchawki dokanałowe z mikrofonem