Tento produkt už nie je dostupný
SHE3550BK/00
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 2 veľkostiach pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.
Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.
Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Slušalice za svaki dan
Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.
Výhody
Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine
Nevýhody
Nema mikrofona
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3550WT Slušalice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3550WT Slušalice