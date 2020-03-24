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  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá

SHE3550BK/00

4
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips MyJam Beamers pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice.
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Kompaktný dizajn

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

2 vymeniteľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

Náušníky sa dodávajú v 2 veľkostiach pre prispôsobené a dokonalé nasadenie.

Mohutné basy a jasný zvuk vďaka výkonným budičom

Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubice zabezpečí ergonomické a pohodlné nasadenie

Nástavec v tvare oválnej zvukovej trubičky prináša ergonomický komfort a prispôsobuje sa skutočnému tvaru ucha.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Slušalice za svaki dan

Jednostavne, udobne, dobar zvuk, kapice prilagodljive svakom kupcu,mogu se mjenjati što je meni bitno. Moj izbor za svaki dan.

Výhody

Jednostavnost, udobnost, kapice u 3 veličine

Nevýhody

Nema mikrofona

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3550WT Slušalice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3550WT Slušalice

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