Tento produkt už nie je dostupný
SHE4205BK/00
12,2 mm budiče/otvor. slúchadlá do uší
Slúchadlo do ucha
Ľahké neznamená krehké. Slúchadlá sú navrhnuté tak, aby vám slúžili na cestách. Kábel má zabudovaný uvoľňovač napnutia, ktorý predlžuje jeho odolnosť a životnosť.
Ikonický dizajn so sviežimi vysoko lesklými modernými detailami.
Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Výhody
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Nevýhody
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Слушалки с микрофон
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Výhody
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Nevýhody
Zvuk není perfektní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem