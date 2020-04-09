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  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.
  • Ultra ľahké. Silný zvuk.

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá s mikrofónom

SHE4205BK/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Ultra ľahké. Silný zvuk.
Slúchadlá Philips Flite Hyprlite sú nenápadným spoločníkom, ktorý vám spríjemní deň. Ľahko sa nosia a produkujú čistý zvuk, ktorý si vychutnáte v bezstarostnom pohodlí. Vďaka ich mimoriadne štíhlemu dizajnu a neuveriteľne nízkej hmotnosti ich v ušiach takmer nebudete cítiť.
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Slúchadlá, pre ktoré neplatia zákony gravitácie

Ultra ľahké. Silný zvuk.

  • 12,2 mm budiče/otvor. slúchadlá do uší

  • Slúchadlo do ucha

Odolný kábel s uvoľňovačom napnutia

Odolný kábel s uvoľňovačom napnutia

Ľahké neznamená krehké. Slúchadlá sú navrhnuté tak, aby vám slúžili na cestách. Kábel má zabudovaný uvoľňovač napnutia, ktorý predlžuje jeho odolnosť a životnosť.

Elegantné lesklé kovové detaily

Elegantné lesklé kovové detaily

Ikonický dizajn so sviežimi vysoko lesklými modernými detailami.

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Diaľkové ovládanie pre hovory bez použitia rúk a hudbu

Jednoducho používateľné diaľkové ovládanie vám umožňuje prehrávať/pozastaviť skladby a prijímať hovory jedným stlačením tlačidla.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Výhody

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Nevýhody

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Слушалки с микрофон

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Výhody

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Nevýhody

Zvuk není perfektní

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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