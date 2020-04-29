SHK2000PK/00
Dostupné v
30 mm ovládače/zatvorená zadná strana
Na uši
Ružové a fialové
Hlasitosť obmedzená na < 85 dB
Jednoduchý ergonomický hlavový oblúk je plne nastaviteľný tak, aby sa dal pohodlne nasadiť na hlavu ktoréhokoľvek dieťaťa a rástol spolu s ním.
Neodýmium je najlepší materiál na vytváranie silného magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistejšia kvalita zvuku.
Odolná konštrukcia bez skrutiek umožňuje jednoduché uvoľnenie a opätovné zasunutie súčastí slúchadiel späť na ich miesto.
4.8
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Výhody
kolorystyka ,jakość
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Zamestnanec spoločnosti Philips
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Výhody
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci