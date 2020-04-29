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  • Najlepší spoločníkom detí
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  • Najlepší spoločníkom detí

Detské slúchadlá

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Modré
Modré
Ružovo-fialové
Ružovo-fialové
Najlepší spoločníkom detí
Tie pravé slúchadlá na uvedenie malých milovníkov hudby do sveta zvuku. Ich jasné basy a hravý dizajn sú prispôsobené pre rastúce deti a sú dostatočne odolné, aby zvládli každú situáciu. Prah hlasitosti s hodnotou 85 dB udržiava hudbu na zábavnej, ale bezpečnej úrovni.
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Prispôsobené pre deti, obmedzenie maximálnej hlasitosti

Najlepší spoločníkom detí

  • 30 mm ovládače/zatvorená zadná strana

  • Na uši

  • Ružové a fialové

  • Hlasitosť obmedzená na &lt; 85 dB

Ergonomický, nastaviteľný hlavový oblúk rastie spolu s dieťaťom

Ergonomický, nastaviteľný hlavový oblúk rastie spolu s dieťaťom

Jednoduchý ergonomický hlavový oblúk je plne nastaviteľný tak, aby sa dal pohodlne nasadiť na hlavu ktoréhokoľvek dieťaťa a rástol spolu s ním.

32 mm neodýmiové budiče reproduktorov vytvárajú čistý vyvážený zvuk

32 mm neodýmiové budiče reproduktorov vytvárajú čistý vyvážený zvuk

Neodýmium je najlepší materiál na vytváranie silného magnetického poľa, čím sa zvyšuje citlivosť v hlasovej cievke, dosahuje sa lepšia odozva basov a čistejšia kvalita zvuku.

Odolná konštrukcia bez skrutiek pripravená na všetko

Odolná konštrukcia bez skrutiek pripravená na všetko

Odolná konštrukcia bez skrutiek umožňuje jednoduché uvoľnenie a opätovné zasunutie súčastí slúchadiel späť na ich miesto.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

5

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Výhody

kolorystyka ,jakość

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Zamestnanec spoločnosti Philips

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Výhody

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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